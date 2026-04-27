Infini Fun et le studio Cyclos ont révélé Karma Exorcist, un jeu d’action-aventure en side-scrolling de type Metroidvania dont l’univers s’inspire de la mythologie orientale. Le titre sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam, bien qu’aucune date de sortie précise n’ait encore été communiquée. Un playtest limité est actuellement accessible sur PC.

Les développeurs ont partagé quelques détails sur l’avancement du projet. Selon Cyclos, le jeu en est à « la dernière phase de production », avec une attention particulière portée sur le polissage des niveaux, des mécaniques de combat, de l’équilibrage et des autres éléments clés. Reconnaissant la complexité inhérente à la création d’un Metroidvania, l’équipe a exprimé son souhait de prendre le temps nécessaire pour offrir une expérience aboutie. Leur objectif est de raconter de manière satisfaisante l’histoire de « trancher le karma dans les enfers ».

Karma Exorcist propose une réinterprétation du monde souterrain à travers le prisme de la mythologie chinoise. Dans cet univers, le bon et le mauvais karma agissent comme un champ magnétique invisible, influençant l’équilibre des Trois Royaumes. Lorsque le mauvais karma se répand, il provoque des catastrophes. Pour y remédier, les dieux et les bouddhas ont progressivement établi les enfers, intégrant des éléments comme la Soupe de Meng Po, qui efface les souvenirs, ou les Dix-Huit Niveaux de l’Enfer, destinés à punir les âmes coupables. Ce cadre sert de toile de fond à une aventure où le joueur explore un royaume des morts à la fois familier et mystérieux.

Le jeu se distingue par une exploration libre et non linéaire. Les joueurs pourront parcourir des lieux emblématiques tels que les rives du Fleuve de l’Oubli, parées de champs de lycoris rouges, les déserts infinis au-delà de la Porte des Fantômes, le paisible Pont Naihe, la majestueuse Salle des Rois ou encore les sommets distinctifs des Cinq Montagnes des Empereurs Fantômes. La plupart de ces zones seront accessibles dès le début, et plusieurs chemins mèneront à la conclusion de l’histoire. Des récits et des zones cachés attendent ceux qui prendront le temps d’explorer en profondeur.

Les combats dynamiques constituent un autre pilier de l’expérience. Les joueurs disposeront d’un Grappin à 360 degrés, complété par des mouvements comme les ruées, les doubles sauts et les esquives. Les artefacts de combat joueront également un rôle clé, permettant d’adapter son style de jeu. Les ennemis, quant à eux, posséderont des mécaniques uniques, exigeant observation et réactivité. Les affrontements contre les boss, conçus avec soin, promettent des duels intenses où chaque adversaire aura son propre style, offrant une satisfaction particulière une fois vaincu.

La personnalisation occupe une place centrale dans Karma Exorcist. Les joueurs pourront collecter divers artefacts, chacun doté de modules de combat distincts, et les combiner librement. Les Gemmes d’Âme, qui peuvent être équipées en plusieurs exemplaires, permettront de façonner un style de combat unique. En complément, des consommables comme les talismans et les élixirs aideront à surmonter les défis de ce royaume périlleux.