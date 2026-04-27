Le Nintendo Switch eShop nord-américain propose actuellement une série de promotions exceptionnelles, avec plusieurs titres atteignant leurs prix les plus bas jamais observés. Parmi les offres les plus notables, Cogen: Sword of Rewind est disponible à 8,74 dollars, contre 24,99 dollars initialement, tandis qu’Umbraclaw passe de 24,99 dollars à 8,74 dollars. Ces réductions s’inscrivent dans une vague de soldes couvrant un large éventail de genres et de franchises.

Plusieurs jeux de la série Atelier bénéficient de baisses significatives. Le Atelier Arland series Deluxe Pack est proposé à 28,79 dollars au lieu de 89,99 dollars, et le Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack à 44,99 dollars contre 89,99 dollars. Les titres individuels comme Atelier Ryza DX et Atelier Ryza 2 DX sont également en promotion à 29,99 dollars chacun, soit une réduction de 10 dollars par rapport à leur prix habituel. La série Metal Slug est aussi en vedette, avec cinq titres de la collection ACA NeoGeo disponibles à 3,99 dollars chacun, contre 7,99 dollars auparavant.

Les amateurs de RPG et de jeux d’action trouveront des offres intéressantes, comme AI: The Somnium Files à 3,99 dollars (contre 19,99 dollars), Blasphemous 2 à 9,89 dollars (contre 29,99 dollars) ou encore Dragon Ball FighterZ à 9,59 dollars (contre 59,99 dollars). Les fans de jeux de combat ne sont pas en reste, avec Street Fighter 30th Anniversary Collection à 9,99 dollars (contre 29,99 dollars) et Samurai Shodown à 7,49 dollars (contre 49,99 dollars).

Les jeux indépendants sont également bien représentés dans ces soldes. Dead Cells est proposé à 12,49 dollars (contre 24,99 dollars), Hades à 6,24 dollars (contre 24,99 dollars) et Loop Hero à 3,49 dollars (contre 14,99 dollars). Death’s Door et Gris sont disponibles à 4,99 dollars et 2,99 dollars respectivement, contre 19,99 dollars et 16,99 dollars à leur lancement.

Les collections rétro et les remasters figurent aussi parmi les promotions. Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster est à 14,99 dollars (contre 49,99 dollars), tandis que la Grandia HD Collection passe à 19,99 dollars (contre 39,99 dollars). Les joueurs intéressés par des expériences narratives pourront se tourner vers Pentiment à 9,99 dollars (contre 19,99 dollars) ou The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition à 14,99 dollars (contre 59,99 dollars).

Les titres sportifs et compétitifs ne sont pas en reste. EA Sports FC 26 est proposé à 17,99 dollars (contre 59,99 dollars), NBA 2K26 à 8,99 dollars (contre 59,99 dollars) et Super Mega Baseball 4 à 4,99 dollars (contre 49,99 dollars). Les amateurs de jeux de course trouveront Grid Autosport à 14,99 dollars (contre 29,99 dollars) et Wreckfest à 15,99 dollars (contre 39,99 dollars).

Enfin, plusieurs jeux récents bénéficient de réductions notables. Hogwarts Legacy est disponible à 8,99 dollars (contre 59,99 dollars), Jujutsu Kaisen: Cursed Clash à 19,79 dollars (contre 59,99 dollars) et Fate/Samurai Remnant à 27,99 dollars (contre 39,99 dollars).