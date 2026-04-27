Le Nintendo Switch eShop nord-américain propose actuellement une série de promotions exceptionnelles, avec plusieurs titres atteignant leurs prix les plus bas jamais observés. Parmi les offres les plus notables, Cogen: Sword of Rewind est disponible à 8,74 dollars, contre 24,99 dollars initialement, tandis qu’Umbraclaw passe de 24,99 dollars à 8,74 dollars. Ces réductions s’inscrivent dans une vague de soldes couvrant un large éventail de genres et de franchises.
Plusieurs jeux de la série Atelier bénéficient de baisses significatives. Le Atelier Arland series Deluxe Pack est proposé à 28,79 dollars au lieu de 89,99 dollars, et le Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack à 44,99 dollars contre 89,99 dollars. Les titres individuels comme Atelier Ryza DX et Atelier Ryza 2 DX sont également en promotion à 29,99 dollars chacun, soit une réduction de 10 dollars par rapport à leur prix habituel. La série Metal Slug est aussi en vedette, avec cinq titres de la collection ACA NeoGeo disponibles à 3,99 dollars chacun, contre 7,99 dollars auparavant.
Les amateurs de RPG et de jeux d’action trouveront des offres intéressantes, comme AI: The Somnium Files à 3,99 dollars (contre 19,99 dollars), Blasphemous 2 à 9,89 dollars (contre 29,99 dollars) ou encore Dragon Ball FighterZ à 9,59 dollars (contre 59,99 dollars). Les fans de jeux de combat ne sont pas en reste, avec Street Fighter 30th Anniversary Collection à 9,99 dollars (contre 29,99 dollars) et Samurai Shodown à 7,49 dollars (contre 49,99 dollars).
Les jeux indépendants sont également bien représentés dans ces soldes. Dead Cells est proposé à 12,49 dollars (contre 24,99 dollars), Hades à 6,24 dollars (contre 24,99 dollars) et Loop Hero à 3,49 dollars (contre 14,99 dollars). Death’s Door et Gris sont disponibles à 4,99 dollars et 2,99 dollars respectivement, contre 19,99 dollars et 16,99 dollars à leur lancement.
Les collections rétro et les remasters figurent aussi parmi les promotions. Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster est à 14,99 dollars (contre 49,99 dollars), tandis que la Grandia HD Collection passe à 19,99 dollars (contre 39,99 dollars). Les joueurs intéressés par des expériences narratives pourront se tourner vers Pentiment à 9,99 dollars (contre 19,99 dollars) ou The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition à 14,99 dollars (contre 59,99 dollars).
Les titres sportifs et compétitifs ne sont pas en reste. EA Sports FC 26 est proposé à 17,99 dollars (contre 59,99 dollars), NBA 2K26 à 8,99 dollars (contre 59,99 dollars) et Super Mega Baseball 4 à 4,99 dollars (contre 49,99 dollars). Les amateurs de jeux de course trouveront Grid Autosport à 14,99 dollars (contre 29,99 dollars) et Wreckfest à 15,99 dollars (contre 39,99 dollars).
Enfin, plusieurs jeux récents bénéficient de réductions notables. Hogwarts Legacy est disponible à 8,99 dollars (contre 59,99 dollars), Jujutsu Kaisen: Cursed Clash à 19,79 dollars (contre 59,99 dollars) et Fate/Samurai Remnant à 27,99 dollars (contre 39,99 dollars).
|Titre
|Prix promo
|Prix initial
|Absolum
|$18.74
|$24.99
|ACA NeoGeo Metal Slug
|$3.99
|$7.99
|ACA NeoGeo Metal Slug 2
|$3.99
|$7.99
|ACA NeoGeo Metal Slug 4
|$3.99
|$7.99
|ACA NeoGeo Metal Slug 5
|$3.99
|$7.99
|ACA NeoGeo Metal Slug X
|$3.99
|$7.99
|Ace Combat 7
|$29.99
|$59.99
|AI: The Somnium Files
|$3.99
|$19.99
|Amber Isle
|$8.49
|$24.99
|Atelier Arland series Deluxe Pack
|$28.79
|$89.99
|Atelier Ayesha DX
|$15.99
|$39.99
|Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack
|$44.99
|$89.99
|Atelier Escha & Logy DX
|$15.99
|$39.99
|Atelier Firis DX
|$19.99
|$39.99
|Atelier Lulua
|$14.99
|$59.99
|Atelier Lydie & Suelle DX
|$19.99
|$39.99
|Atelier Meruru DX
|$9.99
|$39.99
|Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack
|$58.49
|$89.99
|Atelier Rorona DX
|$9.99
|$39.99
|Atelier Ryza 2 DX
|$29.99
|$39.99
|Atelier Ryza 3 DX
|$29.99
|$39.99
|Atelier Ryza DX
|$29.99
|$39.99
|Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack
|$80.99
|$89.99
|Atelier Shallie DX
|$15.99
|$39.99
|Atelier Sophie 2
|$29.99
|$59.99
|Atelier Sophie DX
|$19.99
|$39.99
|Atelier Totori DX
|$9.99
|$39.99
|Atelier Yumia
|$35.99
|$59.99
|Azure Striker Gunvolt 3
|$10.49
|$29.99
|Azure Striker Gunvolt: Striker Pack
|$13.99
|$39.99
|Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster
|$14.99
|$49.99
|Batman: Arkham Trilogy
|$23.99
|$59.99
|Battle Chef Brigade Deluxe
|$2.99
|$19.99
|Biomutant
|$15.99
|$39.99
|Blair Witch
|$5.99
|$29.99
|Blasphemous 2
|$9.89
|$29.99
|Blaster Master Zero
|$4.99
|$9.99
|Blaster Master Zero 2
|$4.99
|$9.99
|Blaster Master Zero 3
|$7.49
|$14.99
|Bloodstained: Curse of the Moon
|$4.99
|$9.99
|Bloodstained: Curse of the Moon 2
|$5.24
|$14.99
|Capcom Beat ‘Em Up Bundle
|$9.99
|$19.99
|Captain Tsubasa: Rise of New Champions
|$9.99
|$39.99
|Card-en-Ciel
|$14.99
|$24.99
|Carmen Sandiego
|$14.99
|$29.99
|Carrion
|$3.99
|$19.99
|Catan
|$3.99
|$19.99
|Children of Morta
|$3.28
|$21.99
|Cocoon
|$12.49
|$24.99
|Cogen: Sword of Rewind
|$8.74
|$24.99
|Crash Bandicoot 4
|$13.19
|$39.99
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|$15.99
|$39.99
|Crash Team Racing Nitro-Fueled
|$13.99
|$39.99
|Croc Legend of the Gobbos
|$14.99
|$29.99
|Danganronpa
|$1.99
|$14.99
|Danganronpa 2
|$7.49
|$14.99
|Danganronpa V3
|$8.99
|$29.99
|Dave the Diver
|$11.99
|$19.99
|Dead Cells
|$12.49
|$24.99
|Death’s Door
|$4.99
|$19.99
|Deemo
|$11.99
|$29.99
|Diablo 3: Eternal Collection
|$19.79
|$59.99
|Disgaea 1 Complete
|$17.49
|$49.99
|Disgaea 4 Complete+
|$17.49
|$49.99
|Disgaea 5 Complete
|$19.99
|$39.99
|Disney Magical World 2
|$19.99
|$49.99
|Disney Tsum Tsum Festival
|$19.99
|$49.99
|Doom
|$3.99
|$19.99
|Doomsday Hunters
|$5.75
|$17.99
|Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom
|$14.99
|$49.99
|Double Dragon Neon
|$5.99
|$14.99
|Dragon Ball FighterZ
|$9.59
|$59.99
|Dragon Ball Xenoverse 2
|$5.99
|$19.99
|Dragon Ball Z: Kakarot
|$14.99
|$19.99
|Dragon Ball: Sparking Zero
|$39.59
|$59.99
|Dragon Ball: The Breakers
|$2.99
|$19.99
|Dungeons of Dreadrock 2
|$2.99
|$14.99
|Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition
|$23.99
|$39.99
|Dynasty Warriors 9 Empires
|$29.99
|$59.99
|EA Sports FC 26
|$17.99
|$59.99
|Etrian Odyssey Origins Collection
|$31.99
|$79.99
|Everspace
|$5.99
|$39.99
|Fatal Frame 2 Remake
|$39.99
|$49.99
|GrimGrimoire OnceMore
|$19.99
|$39.99
|Gunlord X
|$4.99
|$9.99
|Hades
|$6.24
|$24.99
|Hogwarts Legacy
|$8.99
|$59.99
|Loop Hero
|$3.49
|$14.99
|Metal Slug Collection
|$19.99
|$39.99
|One Piece Odyssey
|$19.99
|$59.99
|PowerWash Simulator
|$11.99
|$24.99
|Rogue Legacy 2
|$9.99
|$24.99
|Romance of the Three Kingdoms 8 Remake
|$35.99
|$59.99
|RPG Maker MV
|$14.99
|$49.99
|Rune Factory 3 Special
|$13.99
|$39.99
|Rune Factory 5
|$13.99
|$39.99
|Samurai Shodown
|$7.49
|$49.99
|Samurai Warriors 5
|$29.99
|$59.99
|Scribblenauts Mega Pack
|$3.99
|$39.99
|SD Gundam Battle Alliance
|$17.99
|$59.99
|Sea of Solitude
|$3.99
|$19.99
|Shadow Labyrinth
|$19.79
|$29.99
|Shantae: Half-Genie Hero
|$14.99
|$29.99
|Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster
|$14.99
|$49.99
|SNK 40th Anniversary Collection
|$13.99
|$39.99
|Snufkin: Melody of Moominvalley
|$11.99
|$19.99
|Soma
|$14.99
|$29.99
|Sonic Colors: Ultimate
|$11.99
|$39.99
|Sonic Origins Plus
|$13.99
|$39.99
|Spy x Anya: Operation Memories
|$19.99
|$49.99
|Spyro Reignited Trilogy
|$13.99
|$39.99
|Story of Seasons: Friends of Mineral Town
|$9.99
|$39.99
|Story of Seasons: Pioneers of Olive Town
|$13.99
|$39.99
|Street Fighter 30th Anniversary Collection
|$9.99
|$29.99
|Streets of Rage 4
|$7.49
|$24.99
|Super Dragon Ball Heroes: World Mission
|$9.59
|$59.99
|Super Mega Baseball 4
|$4.99
|$49.99
|Super Monkey Ball: Banana Mania
|$9.99
|$39.99
|Super Monkey Ball: Banana Rumble
|$14.99
|$49.99
|Super Robot Wars Y
|$39.59
|$59.99
|Sword Art Online: Fractured Daydream
|$19.79
|$59.99
|Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival
|$19.99
|$49.99
|Tales of Graces f Remastered
|$19.99
|$39.99
|Tales of Xillia Remastered
|$29.99
|$39.99
|Tamagotchi Plaza
|$31.99
|$39.99
|Team Sonic Racing
|$8.99
|$29.99
|Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
|$13.74
|$24.99
|Tetris Effect: Connected
|$19.99
|$39.99
|That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles
|$14.99
|$49.99
|The Cruel King and the Great Hero
|$11.99
|$29.99
|The Dark Pictures Anthology: Little Hope
|$9.99
|$19.99
|The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
|$9.99
|$19.99
|The Elder Scrolls 5: Skyrim
|$19.99
|$49.99
|The Lara Croft Collection
|$9.99
|$19.99
|The Legend of Heroes: Trails from Zero
|$27.99
|$39.99
|The Legend of Heroes: Trails into Reverie
|$29.99
|$59.99
|The Legend of Heroes: Trails through Daybreak
|$35.99
|$59.99
|The Legend of Heroes: Trails to Azure
|$27.99
|$39.99
|The Legend of Nayuta: Boundless Trails
|$23.99
|$39.99
|The Messenger
|$3.99
|$19.99
|The Oregon Trail
|$11.99
|$29.99
|The Pedestrian
|$4.99
|$19.99
|The Plucky Squire
|$9.98
|$29.99
|The Silver Case 2425
|$15.99
|$39.99
|The Talos Principle
|$2.99
|$29.99
|The Witcher 3: Wild Hunt
|$9.99
|$39.99
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|$14.99
|$59.99
|TMNT: Shredder’s Revenge
|$13.74
|$24.99
|TMNT: Splintered Fate
|$2.99
|$29.99
|TMNT: The Cowabunga Collection
|$15.99
|$39.99
|Touhou Spell Bubble
|$18.99
|$54.99
|Towa and the Guardians of the Sacred Tree
|$19.79
|$29.99
|Trine 5
|$13.49
|$29.99
|Turnip Boy Commits Tax Evasion
|$2.99
|$14.99
|Ultra Kaiju Monster Rancher
|$19.99
|$49.99
|Umbraclaw
|$8.74
|$24.99
|Untitled Goose Game
|$8.99
|$19.99
|Voez
|$10.00
|$25.00
|Warriors Orochi 4 Ultimate
|$29.99
|$59.99
|Warriors: Abyss
|$12.49
|$24.99
|We Love Katamari Reroll + Royal Reverie
|$7.49
|$29.99
|Windjammers
|$3.74
|$14.99
|Windjammers 2
|$5.00
|$19.99
|Wolfenstein 2
|$5.99
|$39.99
|Wonder Boy: Dragon’s Trap
|$4.99
|$19.99
|Wreckfest
|$15.99
|$39.99
|Yomawari: The Long Night Collection
|$13.99
|$39.99
|Yomawari: Lost in the Dark
|$19.99
|$39.99
|Young Souls
|$6.24
|$24.99
|Ys 8
|$19.99
|$39.99
|Ys 9
|$23.99
|$59.99
|Ys Origin
|$5.00
|$19.99
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