Major League Fishing (MLF) a annoncé aujourd’hui la sortie prochaine de MLF Pro Catch, un nouveau jeu vidéo de simulation de pêche compétitive conçu pour retranscrire la stratégie, l’intensité et la prise de décision propres aux tournois de pêche sportive, à destination des joueurs du monde entier. Le jeu est prévu sur Switch 2 courant 2026 / 2027.

MLF Pro Catch combine des mécaniques de pêche réalistes avec des environnements détaillés et crédibles, inspirés de véritables zones de pêche. Les joueurs exploreront différents types de plans d’eau — des vastes lacs d’eau douce aux zones côtières — où les conditions évoluent, la météo change et où seule l’adaptabilité permet de réussir.

Comme dans la réalité, aucune journée ne se ressemble. La luminosité varie. La direction du vent a son importance. Les poissons changent de position. Les joueurs devront ajuster leurs techniques, gérer leur équipement et prendre les bonnes décisions pour garder une longueur d’avance.

« Major League Fishing a toujours été guidé par l’innovation et la compétition », déclare Michael Mulone, vice‑président Sponsoring et Développement Commercial chez Major League Fishing.

« MLF Pro Catch transpose cet état d’esprit dans l’univers du jeu vidéo. Il pousse les joueurs à réfléchir stratégiquement, à s’adapter aux conditions et à concourir avec un véritable objectif, tout comme les meilleurs pêcheurs professionnels du Bass Pro Tour. Grâce à ce partenariat de licence, le jeu MLF sur consoles et plateformes permet de faire découvrir notre ligue à une communauté mondiale de joueurs passionnés. »

« MLF: Pro Catch place la barre très haut pour les jeux de pêche. En tant que premier jeu de pêche à proposer des tournois en direct avec de véritables récompenses, MLF Pro Catch offre une authenticité inégalée, un véritable enjeu compétitif et l’expérience de pêche la plus réaliste jamais créée », ajoute Joe McHale, directeur du développement chez Playworks.

Le jeu proposera plus de 40 espèces de poissons, chacune dotée de comportements distincts reflétant leurs habitudes d’alimentation, de déplacement et de combat. Que vous pêchiez le black‑bass, la truite ou des poissons marins, vous devrez affiner votre approche en fonction des conditions et des spécificités de chaque espèce, pour une expérience plus profonde et axée sur la maîtrise. Chaque poisson bénéficie d’une IA réaliste, garantissant que chaque affrontement soit unique. Chaque prise est une épreuve de patience, de précision et de savoir‑faire.

MLF Pro Catch intégrera également de l’équipement sous licence provenant de grandes marques du secteur, notamment Mossy Oak, YETI, Abu Garcia, Fenwick, Hardy, Pflueger, Greys, Zebco, Lowrance et Suzuki Marine. Les joueurs pourront personnaliser cannes, moulinets, leurres, équipements électroniques et bateaux au fil de leur progression dans des modes carrière et des événements compétitifs.

Visuellement, MLF Pro Catch proposera des graphismes détaillés, un système de lancer réactif et un cycle jour/nuit complet, conçu pour renforcer l’immersion sans sacrifier le réalisme. Chaque touche doit être méritée. Chaque poisson doit être maîtrisé. Chaque décision compte.

En plus du mode solo, le jeu inclura de véritables tournois en ligne, des classements mondiaux et des défis réguliers en jeu récompensant la constance et la performance. Des mises à jour continues ajouteront de nouveaux lieux et de nouvelles espèces, permettant à l’environnement compétitif d’évoluer dans le temps.