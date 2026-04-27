Selon le leaker VScooper, Nintendo serait actuellement en train de pitcher une adaptation cinématographique de Metroid, l’une de ses franchises les plus emblématiques. Deux géants d’Hollywood, Sony Pictures et Universal, se livreraient une bataille serrée pour obtenir les droits du projet. Les deux studios pencheraient pour une version live-action, mais rien n’est encore figé, le projet étant encore à un stade très précoce.

Un projet longtemps attendu, mais semé d’embûches

L’idée d’un film Metroid n’est pas nouvelle : dans les années 2000, une adaptation avait été envisagée, avant d’être abandonnée en raison de désaccords créatifs. Gail Tilden, ancienne responsable marketing chez Nintendo of America, avait d’ailleurs révélé l’an dernier les raisons de cet échec, évoquant des tensions autour du ton et de la direction artistique.

Avec le succès retentissant des films Super Mario et l’annonce prochaine du Zelda (prévu pour le 7 mai 2027), Nintendo semble désormais déterminé à étendre son univers au cinéma. Si Metroid venait à se concrétiser, Brie Larson (qui a incarné Rosalina dans The Super Mario Galaxy Movie) reste la favorite des fans pour endosser le rôle de Samus Aran, une idée qu’elle a elle-même soutenue à plusieurs reprises.

Pour l’instant, ces rumeurs restent à prendre avec prudence : VScooper n’a pas un historique infaillible, et Nintendo n’a fait aucune annonce officielle. Cependant, avec l’engouement autour des adaptations de ses licences, un film Metroid semble plus plausible que jamais.

En attendant, les regards se tournent vers The Legend of Zelda, dont le tournage est terminé et dont les premières bandes-annonces devraient arriver prochainement. Si le film rencontre le même succès que Mario, Metroid pourrait bien être la prochaine étape logique pour Nintendo au cinéma.