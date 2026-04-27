FuturLab a révélé le prochain contenu téléchargeable pour PowerWash Simulator 2, qui plongera les joueurs dans l’univers de Star Wars. Ce DLC, intitulé Star Wars Pack, permettra aux joueurs d’incarner P0-W2, un droïde de nettoyage de classe 5, et de visiter des lieux emblématiques de la saga. Le pack sera disponible cet été sur Nintendo Switch 2, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store.

Le DLC Star Wars Pack s’inscrit dans la continuité des événements de la trilogie originale, couvrant Star Wars: Un Nouvel Espoir, L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Les joueurs seront amenés à nettoyer six lieux iconiques de la galaxie Star Wars, dont trois ont déjà été dévoilés : la ferme des Lars sur Tatooine, un X-wing et le pont du Super Star Destroyer. D’autres lieux seront révélés ultérieurement.

Kirsty Rigden, CEO de FuturLab, a exprimé son enthousiasme pour ce projet. Elle a déclaré que Star Wars a captivé des générations de fans avec son univers riche et ses personnages mémorables, et que c’est un privilège pour l’équipe de FuturLab de pouvoir intégrer PowerWash Simulator 2 dans cet univers. Le DLC mettra en avant les aventures de nettoyage de P0-W2, offrant une nouvelle perspective sur la galaxie lointaine.

Le pack inclura un power washer exclusif, conçu spécialement pour ce DLC. Cet outil permettra aux joueurs de venir à bout des saletés les plus tenaces, offrant une expérience de nettoyage immersive et gratifiante. Les améliorations apportées à PowerWash Simulator 2, telles que des outils améliorés, des visuels optimisés et des options multijoueurs étendues, seront également présentes dans ce DLC.

Les joueurs pourront suivre le parcours de P0-W2 à travers une campagne solo ou en équipe. En mode Free Play, il sera possible de former une alliance avec jusqu’à quatre amis pour nettoyer ensemble les différents lieux. Cette dimension multijoueur ajoute une couche supplémentaire de plaisir et de coopération à l’expérience de jeu.

Le DLC Star Wars Pack sera proposé au prix de 9,99 dollars, 7,99 livres sterling et 9,99 euros. Il s’ajoutera à la liste des contenus téléchargeables disponibles pour PowerWash Simulator 2, qui comprend déjà le pack Adventure Time, dont la sortie sur Nintendo Switch 2 est prévue pour le 29 avril après un léger retard.