Arc System Works America a officialisé la date de sortie de River City Saga: Journey to the West, prévu pour le 4 juin 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC via Steam. Ce titre s’inspire de Voyage en Occident, l’un des Quatre Grands Romans classiques de la littérature chinoise, suivant la lignée d’œuvres comme Le Roman des Trois Royaumes. Le jeu transpose les personnages emblématiques de cette épopée – Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing et Tang Sanzang – dans l’univers de River City, où ils incarnent tous le célèbre délinquant bienveillant Kunio.
L’aventure promet une comédie d’action débridée alors que le groupe se lance dans un périple vers Tianzhu. Au fil des étapes, les joueurs pourront obtenir des Compétences Secrètes aléatoires, octroyées par des divinités apparaissant de manière imprévisible. Ces compétences, au nombre de quatre-vingts, permettent d’améliorer les capacités et les statistiques des personnages, offrant ainsi une grande variété de builds possibles. Le jeu débute avec Sun Wukong, axé sur la vitesse, et déverrouille progressivement Zhu Bajie, orienté puissance, ainsi que Sha Wujing, spécialisé dans les attaques à distance.
L’univers de River City ne se limite pas à cette réinterprétation. D’autres personnages de la série feront des apparitions, tantôt en tant qu’alliés, tantôt en tant que boss à affronter. Le titre se présente comme un roguelite d’action, où chaque partie propose une expérience unique grâce à des niveaux, des ennemis et des objets générés aléatoirement. Même en cas d’échec, les progrès réalisés persistent, encourageant les joueurs à tenter de nouvelles stratégies.
L’histoire plonge Kunio dans l’ère de la dynastie Tang, une époque où les démons sévissent et où le monde est en proie au chaos. Bouddha, attristé par cette situation, lance la « Quête pour rapporter les Écritures », une mission visant à récupérer des textes sacrés à Tianzhu afin d’apporter le salut. Pendant ce temps, Sun Wukong, un singe scellé sous une montagne pour avoir semé le trouble au Ciel, se voit libéré après cinq cents ans. Le moine Tang Sanzang, parti en pèlerinage, le recrute comme disciple pour l’accompagner dans son voyage, en compagnie de Zhu Bajie, un cochon insouciant, et de Sha Wujing, un moine sérieux et dévoué. Leur route vers Tianzhu s’étend sur des centaines de milliers de kilomètres, et les défis qui les attendent restent encore à découvrir.
Le système de combat mise sur une action frénétique et intuitive, où les joueurs peuvent enchaîner des combos spectaculaires, alterner entre attaques rapprochées et à distance, ou opter pour une approche plus brutale. Chaque style de jeu trouve sa place, et les affrontements contre des boss aux mécaniques uniques offrent une satisfaction particulière. Ces derniers, dotés de patterns d’attaque distincts, exigent une adaptation constante, d’autant plus que les builds des personnages influencent grandement les stratégies à adopter.
Un système de « Renforcement des Compétences » permet aux joueurs de personnaliser leur progression. En utilisant des ressources collectées pendant les parties, ils peuvent améliorer les statistiques de leurs personnages, que ce soit Sun Wukong, axé sur la puissance, Zhu Bajie, endurant, ou Sha Wujing, agile. La combinaison d’équipements et de compétences divines ouvre la voie à des styles de combat uniques, et plus les joueurs avancent, plus leurs personnages gagnent en puissance.
River City Saga: Journey to the West sera disponible au prix de 19,99 dollars ou 2 970 yens à sa sortie (pas encore de prix en euros). Le jeu est développé par UnitePlus et édité par Arc System Works, connu pour des franchises comme Guilty Gear et BlazBlue. Les joueurs pourront s’attendre à une aventure mêlant humour, action et exploration, le tout dans un cadre inspiré d’un classique de la littérature chinoise.
À propos
Le gentil délinquant Kunio s’invite dans l’univers du célèbre récit Le Voyage en Occident !
Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing, Tang Sanzang… tous les personnages principaux sont incarnés par Kunio ! Une aventure d’action comique, déjantée et exaltante, où le groupe se met en route vers Tianzhu.
Nous sommes à l’époque de la dynastie Tang. Les démons sévissent dans un monde troublé, sans aucun salut pour l’humanité. Attristé par cette situation, le Bouddha instaure le « Voyage pour aller chercher les écritures sacrées » : une quête visant à rapporter des textes saints depuis la lointaine Tianzhu, afin d’apporter le salut par les enseignements bouddhistes.
Pendant ce temps, enfoui sous une montagne, repose un singe nommé Sun Wukong. Scellé par le Bouddha pour avoir semé le chaos dans les Cieux, il est emprisonné depuis près de 500 ans.
C’est alors qu’apparaît devant lui le moine Tang Sanzang, parti en pèlerinage. Impressionné par les talents de Wukong, il en fait son disciple. Le singe rejoint alors la quête afin de protéger Tang Sanzang et d’expier ses péchés. Ils sont bientôt rejoints par Zhu Bajie, un homme‑cochon joyeux et insouciant, ainsi que par Sha Wujing, un moine sérieux et appliqué. Ensemble, le groupe poursuit aujourd’hui encore son voyage vers l’Ouest.
La route vers Tianzhu s’étend sur cent huit mille lieues. Quel genre d’aventure les attend désormais… ?
Systèmes de jeu
Une action nerveuse et explosive avec Sun Wukong, Zhu Bajie et Sha Wujing
Affrontez des vagues d’ennemis en un clin d’œil et faites face à une galerie de boss hauts en couleur. Le jeu brille par des commandes simples, intuitives et extrêmement satisfaisantes. Enchaînez les combos pour des attaques spectaculaires, harcelez à distance ou foncez tête baissée à la force brute. Chaque joueur peut adopter son propre style de combat !
Une progression de type roguelike qui vous rend plus fort à chaque partie
La carte, les ennemis, les compétences et les objets changent entièrement à chaque tentative, renouvelant constamment les stratégies de combat. Même en cas d’échec, tout n’est pas perdu : vous devenez progressivement plus puissant à chaque partie, donnant envie de relever le défi encore et encore.
Système d’« amélioration des compétences » des personnages
Le jeu intègre un système permettant d’améliorer librement les statistiques grâce aux ressources obtenues en jeu. Rapportez-les à votre base pour renforcer des personnages spécialisés : Sun Wukong, axé sur la puissance, Zhu Bajie, résistant et tenace, et Sha Wujing, rapide et agile. En combinant équipements et arts divins, vous pouvez créer votre propre build et façonner un style de combat unique. Plus vous jouez, plus vos personnages progressent durablement.
Affrontez des ennemis redoutables : des combats de boss uniques
Des boss coriaces, dotés de mécaniques spécifiques et de schémas d’attaque distincts, se dressent sur votre route. Chaque affrontement est intense et gratifiant, exigeant observation et stratégie pour exploiter les failles adverses. Votre build modifie radicalement votre approche, rendant chaque combat unique, même contre un boss déjà affronté.
Personnages
Sun Wukong / Kunio
Le Roi Singe, être divin et principal disciple de Tripitaka. Né de la pierre, il maîtrise de puissants arts divins et sema le chaos à travers le monde avant d’être accueilli dans les Cieux… puis de se retourner contre eux. Capturé et scellé sous une montagne par le Bouddha, il passa 500 ans enfermé. Guerrier talentueux et passionné, son tempérament explosif lui attire souvent des ennuis.
Zhu Bajie / Kunio
Démon-cochon et second disciple de Tripitaka. Autrefois céleste, il fut banni pour avoir fait une mauvaise plaisanterie à Chang’e. Durant sa chute, il renaquit par erreur sous forme de cochon et mena une vie de démon. Jovial et décontracté, il reste toutefois très gourmand.
Sha Wujing / Kunio
Troisième disciple de Sanzo, démon au passé céleste. Banni pour avoir brisé un vase sacré, il vit sur Terre comme démon. Sérieux et consciencieux, il passe souvent au second plan face à ses deux compagnons plus flamboyants.
Tang Sanzang / Kunio
Moine vertueux choisi pour récupérer les écritures sacrées. Bienveillant mais naïf, il tombe fréquemment dans les pièges des démons. Selon la rumeur, manger sa chair conférerait jeunesse éternelle et longévité.
Erlang Shen / Goda
Dieu guerrier ayant vaincu Wukong il y a 500 ans. Il possède des capacités de transformation équivalentes à celles du Roi Singe.
Maitreya / Nishimura
Bodhisattva connu sous le nom de Bouddha rieur de la Terre Pure, reconnaissable à sa silhouette rebondie.
Chang’e / Mami
Déesse de la Lune, victime de la farce de Zhu Bajie lorsqu’il vivait encore dans les Cieux.
Avalokiteshvara / Hasebe
Connue sous le nom de Kannon. Chargée par le Bouddha de trouver le porteur des écritures, elle choisit le groupe de Tripitaka. Compatissante, elle promit à Sun Wukong : « Si tu fais face à l’adversité, je t’aiderai. »
Nezha / Riki
Général divin de l’armée céleste et fils du Roi Céleste Li, porteur de la pagode. Il affronta autrefois Wukong et fut vaincu.
Roi à la Corne d’Or / Kamijo
L’un des rois démons vivant sur la Montagne du Pic Plat. Frère aîné du Roi à la Corne d’Argent, ils manient ensemble cinq artefacts surpuissants appelés les Cinq Trésors Sacrés.
Roi à la Corne d’Argent / Yamamoto
Frère cadet du Roi à la Corne d’Or, également roi démon du Pic Plat. Ensemble, ils possèdent le pouvoir de déplacer des montagnes.
Bouddha / Misuzu
Le Bouddha lui‑même, instigateur du voyage pour récupérer les écritures. Omniscient, il voit le passé, le présent et l’avenir. Doté d’un pouvoir divin incommensurable, il mit autrefois Wukong au défi de s’échapper de la paume de sa main… avant de le sceller sous la montagne.
Roi Démon Taureau / Yamada
Roi démon résidant sur la Montagne de Flammes. Il prêta jadis serment de fraternité avec Wukong. Maître des techniques de transformation, sa puissance rivalise avec celle du Roi Singe.
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