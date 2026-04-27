Arc System Works America a officialisé la date de sortie de River City Saga: Journey to the West, prévu pour le 4 juin 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC via Steam. Ce titre s’inspire de Voyage en Occident, l’un des Quatre Grands Romans classiques de la littérature chinoise, suivant la lignée d’œuvres comme Le Roman des Trois Royaumes. Le jeu transpose les personnages emblématiques de cette épopée – Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing et Tang Sanzang – dans l’univers de River City, où ils incarnent tous le célèbre délinquant bienveillant Kunio.

L’aventure promet une comédie d’action débridée alors que le groupe se lance dans un périple vers Tianzhu. Au fil des étapes, les joueurs pourront obtenir des Compétences Secrètes aléatoires, octroyées par des divinités apparaissant de manière imprévisible. Ces compétences, au nombre de quatre-vingts, permettent d’améliorer les capacités et les statistiques des personnages, offrant ainsi une grande variété de builds possibles. Le jeu débute avec Sun Wukong, axé sur la vitesse, et déverrouille progressivement Zhu Bajie, orienté puissance, ainsi que Sha Wujing, spécialisé dans les attaques à distance.

L’univers de River City ne se limite pas à cette réinterprétation. D’autres personnages de la série feront des apparitions, tantôt en tant qu’alliés, tantôt en tant que boss à affronter. Le titre se présente comme un roguelite d’action, où chaque partie propose une expérience unique grâce à des niveaux, des ennemis et des objets générés aléatoirement. Même en cas d’échec, les progrès réalisés persistent, encourageant les joueurs à tenter de nouvelles stratégies.

L’histoire plonge Kunio dans l’ère de la dynastie Tang, une époque où les démons sévissent et où le monde est en proie au chaos. Bouddha, attristé par cette situation, lance la « Quête pour rapporter les Écritures », une mission visant à récupérer des textes sacrés à Tianzhu afin d’apporter le salut. Pendant ce temps, Sun Wukong, un singe scellé sous une montagne pour avoir semé le trouble au Ciel, se voit libéré après cinq cents ans. Le moine Tang Sanzang, parti en pèlerinage, le recrute comme disciple pour l’accompagner dans son voyage, en compagnie de Zhu Bajie, un cochon insouciant, et de Sha Wujing, un moine sérieux et dévoué. Leur route vers Tianzhu s’étend sur des centaines de milliers de kilomètres, et les défis qui les attendent restent encore à découvrir.

Le système de combat mise sur une action frénétique et intuitive, où les joueurs peuvent enchaîner des combos spectaculaires, alterner entre attaques rapprochées et à distance, ou opter pour une approche plus brutale. Chaque style de jeu trouve sa place, et les affrontements contre des boss aux mécaniques uniques offrent une satisfaction particulière. Ces derniers, dotés de patterns d’attaque distincts, exigent une adaptation constante, d’autant plus que les builds des personnages influencent grandement les stratégies à adopter.

Un système de « Renforcement des Compétences » permet aux joueurs de personnaliser leur progression. En utilisant des ressources collectées pendant les parties, ils peuvent améliorer les statistiques de leurs personnages, que ce soit Sun Wukong, axé sur la puissance, Zhu Bajie, endurant, ou Sha Wujing, agile. La combinaison d’équipements et de compétences divines ouvre la voie à des styles de combat uniques, et plus les joueurs avancent, plus leurs personnages gagnent en puissance.

River City Saga: Journey to the West sera disponible au prix de 19,99 dollars ou 2 970 yens à sa sortie (pas encore de prix en euros). Le jeu est développé par UnitePlus et édité par Arc System Works, connu pour des franchises comme Guilty Gear et BlazBlue. Les joueurs pourront s’attendre à une aventure mêlant humour, action et exploration, le tout dans un cadre inspiré d’un classique de la littérature chinoise.