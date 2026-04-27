The Super Mario Galaxy Movie poursuit son parcours triomphal en salles depuis sa sortie le 1er avril 2026, mais son arrivée sur les plateformes numériques pourrait intervenir plus tôt que prévu. Selon When To Stream, un site réputé pour la fiabilité de ses informations concernant les sorties en VOD, le film serait disponible en achat numérique dès le 5 mai. Cette date marquerait une accélération notable par rapport à son prédécesseur, The Super Mario Bros. Movie, dont la sortie numérique avait eu lieu six semaines après sa sortie en salles.

Aucun communiqué officiel de Nintendo ou d’Universal n’a encore confirmé cette information. Toutefois, la précommande de la version UHD du film est déjà accessible sur Amazon au prix de 29,99 dollars, bien que la date de sortie n’y soit pas précisée. Cette rapidité de mise à disposition sur le marché numérique s’inscrit dans la politique récente d’Universal, qui a réduit sa fenêtre d’exclusivité en salles à cinq semaines (un délai qui passera à sept semaines en 2027). En 2023, The Super Mario Bros. Movie avait maintenu une exclusivité de six semaines, prolongeant ainsi son exploitation en salles alors qu’il battait des records au box-office.

Les performances actuelles du film restent impressionnantes, avec un total de 830 millions de dollars de recettes mondiales, en hausse de 85 millions la semaine dernière. Malgré ce succès, The Super Mario Galaxy Movie accuse un retard par rapport à son aîné, qui avait franchi le cap du milliard de dollars plus rapidement. Une sortie numérique précoce pourrait influencer la trajectoire des entrées en salles, un phénomène courant lorsque les films deviennent disponibles en VOD. Cependant, avec des recettes cumulées dépassant désormais les 2 milliards de dollars pour les deux films, l’impact financier global reste colossal.