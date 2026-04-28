La démo de Final Fantasy VII Rebirth permet d’évaluer les différences entre les versions Nintendo Switch 2 et PS5 Pro. Si la version PS5 Pro offre des performances supérieures, la Switch 2 parvient à maintenir une expérience de jeu convaincante malgré des ressources matérielles bien plus limitées.

La démo couvre les deux premiers chapitres du jeu. Le premier plonge dans les souvenirs de Cloud Strife, cinq ans avant les événements principaux, lors d’un incident à Nibelheim. Les joueurs incarnent un Cloud plus jeune aux côtés de Séphiroth, enquêtant sur des monstres apparus près de la ville natale du protagoniste. Une révélation dramatique modifie à jamais leur destin et celui de la planète. Le second chapitre suit Cloud et ses compagnons dans leur traversée de la Prairie, avec plusieurs heures de combats, des quêtes secondaires, des trésors cachés et l’introduction du jeu de cartes Queen’s Blood. Le système de combat, salué par la critique, combine action en temps réel et stratégie, avec des compétences synchronisées et des mécaniques tactiques. Des options d’assistance permettent d’ajuster la difficulté, comme des points de vie et de magie illimités, une jauge ATB toujours remplie ou un apprentissage accéléré des compétences d’arme.

Les précommandes du jeu complet offrent plusieurs bonus selon l’édition choisie. L’édition numérique standard inclut la matéria d’invocation Trio de Mogs, la protection Armille Shinra Type 2 et l’Armille Midgar Série 2. L’édition numérique Deluxe ajoute la matéria Pot magique, l’accessoire Ras-du-cou du Cycle de la Vie, la protection Bracelet Orchidée, un artbook numérique et une mini bande-son. Les précommandes physiques sur Switch 2 incluent une carte Magic: The Gathering illustrée par Tetsuya Nomura, représentant Zack Fair, dans la limite des stocks disponibles. Une réduction de 20 % est appliquée sur les éditions numériques jusqu’au 10 juin 2026.

Final Fantasy VII Rebirth suit Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII dans leur fuite de Midgar, alors qu’ils traquent Séphiroth à travers une planète riche en paysages variés. De nouveaux alliés, comme Yuffie et Cait Sith, rejoignent l’aventure. Le jeu a déjà reçu plus de 125 notes parfaites et 40 récompenses du meilleur jeu de l’année depuis sa sortie sur PS5 et PC. Avec l’arrivée de Rebirth sur Switch 2 et Xbox, ainsi que celle de Remake Intergrade sur toutes les plateformes récentes, la trilogie Final Fantasy VII devient accessible à un public plus large, préparant les joueurs au troisième et dernier volet encore en développement.