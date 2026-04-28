Square Enix a officialisé la mise à disposition d’une démo jouable (en même temps que notre preview) de Final Fantasy VII Rebirth sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Cette version d’essai permet aux joueurs de découvrir une partie du titre avant sa sortie définitive, prévue pour le 3 juin 2025. L’un des principaux atouts de cette démo réside dans la possibilité de transférer sa progression vers la version complète du jeu, évitant ainsi aux joueurs de recommencer leur partie une fois le titre disponible.

La démo propose les deux premiers chapitres de Final Fantasy VII Rebirth, offrant ainsi un aperçu conséquent de l’expérience de jeu. Son téléchargement nécessite un espace de stockage de 45,1 Go, ce qui représente moins de la moitié de la taille du jeu final, estimée à 102,5 Go. Bien que certains compromis visuels aient été observés, notamment sur Nintendo Switch 2, cette version reste considérée comme une adaptation solide et fidèle à l’esprit de Final Fantasy VII Remake.

Parmi les fonctionnalités disponibles dans cette démo, les joueurs retrouveront les options de progression simplifiées déjà présentes dans Remake. Ces paramètres permettent notamment de maintenir une santé maximale en permanence ou d’infliger des dégâts maximaux lors des combats, facilitant ainsi l’exploration et l’expérimentation des mécaniques de jeu. La démo est désormais accessible sur le Nintendo Switch 2 eShop ainsi que sur le Microsoft Store pour les consoles Xbox Series X|S, offrant aux joueurs l’opportunité de se forger leur propre opinion avant la sortie officielle.