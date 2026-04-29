SEGA annonce officiellement aujourd’hui l’arrivée du contenu gratuit Capitaine Majima pour Sonic Racing: CrossWorlds dès le jeudi le 30 avril prochain. Les joueuses et joueurs pourront faire se tirer la bourre aux commandes du Capitaine Majima, le Mad Dog de Shimano ! À partir du vendredi 1er mai à 2 h CEST et jusqu’au lundi 4 mai 1 h 59, les fans peuvent gagner des points de festival à échanger contre des autocollants, des gadgets et plus encore !
Le contenu gratuit pour le Capitaine Majima inclut :
- Goro Majima (Capitaine Majima) en tant que personnage jouable
- Le Goromaru, le véhicule de Goro Majima (Capitaine Majima)
- Des emotes et sons spéciaux
Par ailleurs, les pilotes novices pourront plonger au coeur de l’action de Sonic Racing: CrossWorlds à l’occasion du Free Weekend sur Steam qui se tiendra du jeudi 30 avril à 19h au lundi 4 mai à 19h (CEST). Sonic Racing: CrossWorlds fera également partie de la liste de jeux proposés pour la Golden Week de SEGA sur Steam du jeudi 23 avril à 19h au jeudi 7 mai à 19h (CEST). Le jeu profitera alors d’une réduction de 40 %.
Les joueuses et joueurs possédant une version standard (physique ou numérique) ou l’édition Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Capitaine Majima. Le jeu doit être mis à jour vers la dernière version pour profiter de ce nouveau contenu.
Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique et physique pour 69,99 €.
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