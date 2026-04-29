SEGA annonce officiellement aujourd’hui l’arrivée du contenu gratuit Capitaine Majima pour Sonic Racing: CrossWorlds dès le jeudi le 30 avril prochain. Les joueuses et joueurs pourront faire se tirer la bourre aux commandes du Capitaine Majima, le Mad Dog de Shimano ! À partir du vendredi 1er mai à 2 h CEST et jusqu’au lundi 4 mai 1 h 59, les fans peuvent gagner des points de festival à échanger contre des autocollants, des gadgets et plus encore !

Le contenu gratuit pour le Capitaine Majima inclut :

Goro Majima (Capitaine Majima) en tant que personnage jouable

Le Goromaru, le véhicule de Goro Majima (Capitaine Majima)

Des emotes et sons spéciaux

Par ailleurs, les pilotes novices pourront plonger au coeur de l’action de Sonic Racing: CrossWorlds à l’occasion du Free Weekend sur Steam qui se tiendra du jeudi 30 avril à 19h au lundi 4 mai à 19h (CEST). Sonic Racing: CrossWorlds fera également partie de la liste de jeux proposés pour la Golden Week de SEGA sur Steam du jeudi 23 avril à 19h au jeudi 7 mai à 19h (CEST). Le jeu profitera alors d’une réduction de 40 %.

Les joueuses et joueurs possédant une version standard (physique ou numérique) ou l’édition Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Capitaine Majima. Le jeu doit être mis à jour vers la dernière version pour profiter de ce nouveau contenu.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique et physique pour 69,99 €.