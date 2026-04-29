Copenhague, Danemark, le 29 avril 2026 : Pokémon GO s’associe pour la première fois au groupe LEGO afin de proposer des aventures sur le thème des briques dans les rues de Copenhague à l’occasion du Pokémon GO Fest 2026 : Copenhague . Du 12 au 14 juin, cette collaboration réunit deux marques mondialement appréciées pour célébrer la créativité, l’exploration et l’esprit communautaire dans le berceau du groupe LEGO, en amont du 10e anniversaire de la chasse aux Pokémon cet été.

À Fælledparken, au cœur du GO Fest 2026 : Copenhague, l’un des trois événements majeurs du GO Fest 2026 cette année, les visiteurs trouveront une zone de jeu LEGO spéciale, regorgeant d’activités interactives et de mises en scène originales. Parallèlement, les boutiques LEGO participent à l’événement : les LEGO Store Copenhagen et LEGO Store Tivoli Gardens proposeront des PokéStops thématiques et des animations en magasin, notamment des cadeaux exclusifs et des sets LEGO Pokémon.

Les Dresseurs peuvent également participer à une chasse aux tampons spéciale LEGO x Pokémon GO à travers Copenhague. En visitant les PokéStops participants et en collectant des tampons numériques, ils gagneront une récompense exclusive dans le jeu, alliant exploration du monde réel et aventure virtuelle. Et, pour garder un souvenir, des autocollants numériques sur le thème de l’événement peuvent être collectés dans les PokéStops des LEGO Store participants, afin que les fans puissent partager ce moment avec leurs amis dans le jeu.

Michael Steranka, vice-président produit de Pokémon GO chez Scopely , a déclaré : « Pokémon GO a toujours permis de découvrir le monde et de jouer à sa façon, que ce soit en explorant de nouveaux endroits, en retrouvant des amis ou simplement en empruntant un chemin différent pour rentrer chez soi. À l’aube de notre dixième année, collaborer avec le groupe LEGO nous semble tout à fait naturel, car ils ont toujours mis l’accent sur cette même créativité et cette même liberté de jeu. Proposer cette collaboration lors du GO Fest 2026 : Copenhague, au Danemark, pays d’origine du groupe LEGO, est une opportunité exceptionnel. Nous sommes impatients de voir familles, amis et fans construire et vivre des aventures ensemble à cette occasion. »

Anne-Sophie Hadberg, vice-présidente et directrice générale du groupe LEGO pour les pays nordiques a déclaré : « Depuis des décennies, les jouets LEGO rassemblent toutes les générations, et notre partenariat avec Pokémon GO lors du GO Fest 2026 : Copenhague est une formidable opportunité d’imaginer de nouvelles aventures. Que vous construisiez un Pikachu en briques LEGO ou que vous en attrapiez un dans la nature, cette collaboration célèbre l’imagination, la communauté et le plaisir de la découverte. Nous sommes impatients de voir Copenhague se transformer en un immense terrain de jeu pour les constructeurs LEGO et les Dresseurs Pokémon. »

Pour plus de détails sur cette annonce, vous pouvez consulter le blog officiel.