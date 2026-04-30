Pour bien commencer le mois, je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2026, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Rejoignez Yoshi pour une nouvelle aventure dans Yoshi and the Mysterious Book, qui fera son arrivée au printemps 2026 sur Nintendo Switch 2. Un beau jour, sur l’île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Les pages de cet ouvrage contiennent des informations sur d’étranges créatures, et Yoshi décide de s’y aventurer ! Yoshi fera toutes toutes sortes de découvertes sur les nombreuses et étranges créatures qui s’y trouvent, et ces informations seront ensuite ajoutées aux pages de Mysterius. Une aventure à dévorer vous attend !

Dans Tales of Arise, les joueurs suivent les aventures d’Alphen et Shionne qui unissent leurs forces pour libérer la planète Dahna de 300 ans d’oppression sous Rena. L’histoire commence avec deux personnes, nées dans des mondes différents, qui cherchent chacune à changer leur destin et à créer un nouvel avenir. Avec un casting de personnages variés et une histoire captivante, les joueurs exploreront de vastes régions, affronteront de puissants ennemis dans des combats rapides et découvriront la vérité qui lie les mondes entre eux. Le contenu supplémentaire « Beyond the Dawn » poursuit les aventures d’Alphen et Shionne avec une nouvelle histoire qui se déroule un an après le jeu principal, introduisant de nouvelles zones à explorer et ajoutant de nouveaux personnages. Avec plus de 20 heures de jeu supplémentaires, suivez le destin des six personnages alors qu’ils naviguent à travers le conflit qui oppose les Renans et les Dahnans.

Percez l’un des plus grands mystères de l’Histoire dans un jeu d’aventure solo à la première personne prenant place entre les événements des Aventuriers de l’Arche perdue™ et ceux de La Dernière Croisade™. Nous sommes en 1937, et de sombres forces parcourent le globe, cherchant le secret d’un pouvoir antique lié au Cercle Ancien. Une seule personne est capable de les arrêter : Indiana Jones™. Incarnez l’archéologue légendaire dans ce jeu d’action-aventure cinématique réalisé par MachineGames, le studio primé auteur des derniers jeux de la série Wolfenstein, et produit par Todd Howard, grand nom du game design.

Oubliez toute logique et laissez vos instincts prendre le dessus ! Juliet, la légendaire chasseuse de zombies, est enfin de retour ! Après s’être vendu à 1,24 million d’exemplaires dans le monde, Lollipop Chainsaw revient plus beau que jamais ! Cheerleader issue d’une famille de chasseurs de zombies, Juliet réduit les morts-vivants en bouillie à l’aide de sa fidèle tronçonneuse ! Grâce à RePOP, profitez de mouvements à la tronçonneuse plus rapides et de tirs de tronçogun automatiques ! Préparez-vous pour une aventure au rythme effréné du début à la fin ! Les améliorations ne se limitent pas au gameplay, les graphismes et la musique ont également été retravaillés ! Ne manquez pas cette chasse aux zombies hors pair ! ＜HISTOIRE＞ L’histoire débute au lycée de San Romero, le plus grand de la région, quelque part sur la côte ouest des États-Unis d’Amérique. Juliet Starling, notre protagoniste, est une élève exemplaire de San Romero et cheerleader passionnée. Ce que tout le monde ignore, c’est que les Starling descendent d’une longue lignée de chasseurs de zombies et guident les morts-vivants vers l’au-delà depuis des temps immémoriaux… C’est le jour de l’anniversaire de Juliet que tout dérape. Alors qu’elle se rend au lycée en vélo pour retrouver son petit ami, elle découvre avec horreur que ses camarades ont tous été transformés en zombies !

Dans un autre temps, en un autre lieu, Vivait, très loin du monde et très loin des êtres, Une petite poupée, faite de chêne et de bouleau, cachée au fond de la forêt. VUE GENERALE: Decline’s Drops est un magnifique « platform-brawler », entièrement dessiné à la main, dans lequel vous incarnez Globule, une poupée de bois armée de gants de boxe, qui cherche à venger son potager détruit. Chaque monde, chaque personnage a été méticuleusement conçu avec passion et amour. Plongez dans 6 mondes, chacun d’entre eux se voulant être une satire subtile de notre propre monde. De la destruction de l’environnement à l’exploitation des animaux, à travers la pollution des océans ou l’impact de la surconsommation, Decline’s Drops, sans être une « leçon de morale », comprend une histoire qui se fonde sur ces éléments de notre société moderne. FEATURES: • Découvrez un monde poétic coloré et doucement mélancolique, dans une aventure inattendue entièrement dessinée à la main. • Défendez-vous grâce à vos poings surpuissants, utilisant une vaste panoplie d’attaques vous permettant de vous adapter à toutes les situations. • Voyagez à travers 6 mondes créés avec soin. Chaque lieu, chaque niveau propose des idées et des environnements uniques. • Vendez votre potager ravagé en combattant les 6 têtes de l’Hydre, et tentez de découvrir la raison derrière l’apparition du Déclin. • Faites la rencontre de Serge, le Singe Génétiquement Modifié, toujours sympathique et accueillant. En échange des précieuses « Drops », il vous donnera de nombreux objets très utiles au cours de votre aventure! Mettez vos gants de boxes, chaussez vos sabots, il est temps de SMASHER.

Les choses ne vont pas bien à l’Université de Miskatonic. Le professeur Harry Everhart s’efforce d’ignorer les ombres qu’il croit apercevoir du coin de l’œil, tandis que les rêves de l’étudiante Evangeline Drayton sont hantés par les visions d’un artefact découvert une décennie plus tôt. Dans leur quête de réponses, ils découvriront des secrets enfouis depuis des éons. De troublants secrets Les énigmes caractéristiques de Call of the Sea font leur retour, proposant une plus grande complexité encore. Fouillez des environnements magnifiques à la recherche d’indices. Alternez entre Harry à Evangeline pour résoudre des casse-têtes complexes, entremêlés à travers le temps et l’espace. Choisissez le niveau de difficulté qui vous convient en activant ou en désactivant les astuces, icônes ou entrées de journal. Des merveilles époustouflantes Le périple de Harry et Evangeline les conduira de la bibliothèque éclairée au feu de bois d’un manoir de la Nouvelle-Angleterre jusqu’aux sables rouges de l’arrière-pays australien, en passant par de vastes étendues gelées et des cités chimériques hors du temps, le tout superbement modélisé sous Unreal Engine 5 et accompagné d’une bande-son imaginée par le compositeur multi-récompensé Eduardo de la Iglesia, qui revient travailler sur cet opus. Dans l’abîme du temps Suivez les aventures de Harry Everhart et d’Evangeline Drayton tandis qu’ils se lancent à la recherche de leurs proches disparus et se retrouvent nez à nez avec des êtres défiant toute compréhension humaine. Inspiré de la nouvelle « Dans l’abîme du temps » de Lovecraft, Call of the Elder Gods raconte, au travers de ses doublages intégraux, une histoire de deuil, de famille et de folie, avec le retour de Yuri Lowenthal et Cissy Jones.

Un RPG tactique de type bac à sable mêlant machines, combats, amitiés et anime shonen. Constituez votre équipage, personnalisez votre mecha et menez le dans des batailles cinématiques au tour par tour dans un monde infesté de machines. Le sort de vos pilotes dépendra des liens que vous tisserez ! L’humanité a perdu la guerre. Les terres dévastées grouillent désormais d’IA rebelles et de machines de guerre pilleuses. Vous et votre équipe de mercenaires devez lutter pour survivre, en acceptant des contrats des dernières villes encore debout, qui surplombent la région. Parcourez un immense monde ouvert rempli de colonies, de repaires de machines, de quêtes et d’événements inattendus. Acceptez des contrats, recrutez de nouveaux pilotes et forgez la légende de votre équipage, bataille après bataille. Établissez votre stratégie lors de la phase de planification, puis regardez-la se mettre en œuvre dans des séquences de combat dynamiques, inspirées des animes. Les blessures, la panique et le craquage peuvent survenir à tout moment, mais l’héroïsme aussi. Formez et recrutez votre équipage. Commandez une escouade de quatre pilotes, chacun contrôlant un sous-système différent du mecha. Esquivez, tirez, injectez du réfrigérant ou employez des tactiques spéciales grâce au système de chronologie unique du jeu, où chaque seconde compte et où chaque action détermine le déroulement du combat. Entre deux missions, votre aéronef devient votre maison. Cuisinez, entraînez-vous ou profitez de votre temps libre pour aider vos pilotes à tisser des liens ou, au contraire, à entretenir des rivalités, et voyez comme leurs expériences forgent leur caractère. En effet, chaque relation influence leur façon de se battre… et de survivre. Récupérez et assemblez des pièces de mecha pour concevoir votre machine de guerre idéale. Trouvez l’équilibre entre protection, régulation de la température et gestion des munitions afin de l’adapter à votre style de jeu. Enfin, débloquez de nouveaux châssis de mecha aux atouts et équipements uniques. Votre mecha peut être réparé, mais pas vos pilotes. Gérez le moral et la fatigue de votre équipage, assumez les conséquences de vos choix et découvrez votre véritable nature dans un monde en proie au chaos.

Outbound est un jeu d’exploration en monde ouvert qui se déroule dans un futur proche et utopique. Vous commencez avec un camping-car vide, que vous pourrez ensuite transformer en la maison de vos rêves, seul ou avec vos amis. Construisez et explorez à votre rythme, récupérez des matériaux, fabriquez des objets et personnalisez votre véhicule à l’aide de pièces modulaires. Développez différentes technologies afin d’alimenter votre maison efficacement. Ajustez votre style de jeu pour vous adapter aux nouveaux paysages et aux conditions environnementales en constante évolution. Sources d’énergie Alimentez votre camping-car électrique avec de l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique. Construisez Construisez votre base mobile à l’aide d’un système de construction modulaire. Personnalisez votre véhicule avec de la peinture, des décorations et des meubles pour concevoir votre intérieur. Artisanat Fabriquez des ateliers et des outils à l’aide des ressources fournies par Mère Nature. Développez des technologies de pointe et combinez-les pour créer de nouveaux matériaux. Cultivez Aménagez des jardins pour cultiver des plantes et des champignons aussi délicats que délicieux, puis cuisinez-les ou mangez-les crus pour subvenir à vos besoins. Jouez ensemble Explorez un monde ouvert haut en couleur rempli de biomes, de ressources et de secrets à découvrir avec vos amis. Jouez à Outbound seul ou avec jusqu’à 4 joueurs en co-op.

Dernière soirée au lycée. Trois amis se lancent dans une nouvelle aventure. Jouez sur une compilation de souvenirs, collez à la bande-son d’une génération. En route pour leur dernière fête ensemble, une playlist parfaitement sélectionnée les plonge dans une reconstitution onirique des souvenirs de leur formation. Vivez une variété de vignettes narratives en explorant les moments clés qui les ont façonnés. C’est la compilation des plus grands tubes de leur adolescence, du premier baiser à la dernière danse. Créé par Beethoven & Dinosaur, les développeurs du vainqueur du BAFTA The Artful Escape, Mixtape tire son inspiration des films initiatiques, avec leur lot d’errance nostalgique, de bêtises, de musiques, les hauts et les bas de l’adolescence et les sentiments contrastés qui accompagnent le fait de grandir, la transformation et le passage à l’âge adulte. Avec des titres de DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, entre autres. Faire du skate. Faire la fête. Fuir la police. S’embrasser. Faire le mur. Glander.

Dans Constance, vous pouvez vous transformer en peinture pour plonger dans le sol et les murs, fendre l’air et vos ennemis, et utiliser toute une gamme de techniques de pinceau uniques pour vivre une expérience fluide et constante. Devenez plus fort en débloquant de nouvelles techniques de pinceau, en vainquant des ennemis menaçants, en surmontant des défis de plateformes et en résolvant des énigmes complexes pour progresser dans votre quête et découvrir le passé de Constance ! Aidez-la à comprendre ses luttes personnelles, à libérer sa créativité et à trouver sa raison d’être.

Jouez un Monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage ! Lancez les dés, faîtes les meilleures combinaisons possibles afin de vous soigner, d’attaquer, d’acheter des cartes ou de gagner des Points de Victoire. À vous d’adapter la meilleure stratégie pour devenir le King of Tokyo au bon moment et attaquer tous vos adversaires en même temps. Le premier qui totalise 20 Points de Victoire remporte la partie… Le dernier à rester en vie aussi ! Caractéristiques Mode Solo et Multi Local – Affrontez l’IA dans des parties personnalisables, adaptées à tous les niveaux de difficulté, ou défiez jusqu’à 5 amis dans des combats intenses. Accumulez des points de victoire ou réduisez les points de vie de vos adversaires à 0 pour gagner.

Monstres Légendaires – Incarnez 6 monstres emblématiques : Gigazaur, Cyber Kitty, Alienoid, King, Mecha Dragon, Space Pingouin afin de reigner sur Tokyo ! Cartes Pouvoir – Collectez de l’énergie pendant la partie pour acheter des cartes pouvoir, modifiant ainsi vos stratégies et élargissant vos moyens de gagner. Grâce à ce système de cartes complexe, chaque partie sera unique. Graphismes et Effets Sonores Dynamique – Une immersion totale et des animations de monstres spectaculaires.



Rejoignez Bubsy dans une nouvelle aventure intergalactique riche en plateformes ! Non, vous ne rêvez pas : le lynx blagueur le plus célèbre du monde est de retour en 3D avec de nouveaux défis, de nouvelles techniques et plus de personnalité que jamais… le tout, dans l’espace ! Courez, sautez, glissez et roulez sur des planètes extraterrestres, et affrontez des moutons robotiques pour récupérer des tonnes de laine. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Obnubilés par la laine, les vieux ennemis de Bubsy, les Woolies, ont enlevé tous les moutons de la Terre. Mais ça, ce n’est pas le problème de Bubsy. Enfin, jusqu’à ce que les moutons se rebellent contre leurs ravisseurs, récupèrent leur technologie et se transforment en BaaBots meurtriers, bien déterminés à voler le bien le plus précieux de Bubsy : la Toison d’or. Avec l’aide de sa drôle de bande haute en couleur, Bubsy doit s’aventurer dans l’espace pour vaincre les BaaBots et récupérer la Toison d’or. Heureusement, il a acquis de nouvelles compétences lui permettant de parcourir de vastes niveaux à thème. Bubsy peut sauter, glisser, grimper aux murs et se jeter sur ses ennemis. Et en prime, il peut même se mettre en boule pour rouler à une vitesse fulgurante ! L’équipe de Fabraz a conçu ces nouvelles techniques exubérantes pour plaire aux débutants comme aux inconditionnels du speedrun. Une fois que vous aurez maîtrisé les nouvelles techniques de Bubsy, partagez vos meilleurs temps en ligne pour montrer toute l’étendue de vos talents et pousser les autres joueurs à vous surpasser. Caractéristiques – Explorez des mondes intergalactiques à thème, qui s’achèvent tous par un combat de boss face à un BaaBot. – Roulez, rebondissez et propulsez-vous grâce à votre nouvelle forme, la boule de poils. – Découvrez de nouvelles techniques aussi bien adaptées aux novices qu’aux joueurs confirmés. – Dépensez de la laine pour acheter de nouvelles tenues élégantes, ou récupérez le plan caché dans chaque niveau pour déverrouiller de nouvelles techniques et améliorations. – Relevez le défi contre-la-montre de chaque niveau, mettez votre meilleur score en ligne et affrontez les données fantômes des autres joueurs. – Discutez avec des têtes bien connues, comme Terri, Terry, Virgil et Oblivia. – Ambiancez-vous sur une bande-son résolument funky proposée par Fat Bard, avec des sonorités jazz, big band, electro-swing et aux très nombreuses autres influences.

LumenTale: Memories of Trey est un jeu RPG de collection de monstres captivant qui prend place dans un superbe monde féerique. Partez à l’aventure avec Trey, un jeune homme en quête de ses souvenirs perdus, qui s’apprête à s’en créer de nouveaux auprès des Animon. HISTOIRE

Dans un lointain passé, Taléa a connu un véritable âge d’or : l’Empereur y maintenait la paix et la prospérité. Mais lorsqu’il est décédé avant de décider officiellement lequel de ses jumeaux devait hériter du trône, une guerre civile pour récupérer le pouvoir a éclaté entre la région de Logos, au nord et celle de Mythos, au sud. Espérant mettre un terme à la dévastation, une partie des forces armées ont dévoué leur vie à protéger Taléa. Aux heures les plus sombres de la guerre, ces personnes sont devenues un symbole d’espoir pour le peuple, une véritable lumière dans l’obscurité. C’est ainsi que sont apparus les Lumen, véritables gardiens de leurs provinces, qui assurent la sécurité des habitants de tous les habitants de Taléa, humains comme Animon. Depuis la nuit des temps, les humains ont fait des Animon un de leurs sujets de recherche favoris. Mais malgré tous leurs efforts, on ignore encore beaucoup de choses sur la nature de ces créatures. Ils sont constitués d’Anivis, une énergie qu’on trouve partout dans le monde. Ils ont également la capacité d’influencer les émotions et d’interagir avec l’âme de tous les êtres vivants qu’ils croisent. Attrapez les Animon et formez avec eux une équipe inséparable. Maîtrisez leurs pouvoirs élémentaires et combattez à leurs côtés grâce à votre Holoken. CAPTURE D’ANIMON

Utilisez votre Holoken pour attraper des Animon dans la nature et les ajouter à votre équipe, ou pour les affronter lors de combats palpitants et ainsi prouver votre courage ! ChaqueAnimon dispose de capacités et de compétences uniques, vous devrez faire preuve de stratégie pour l’emporter. On connaît environ 140 espèces d’Animon de 13 types élémentaires différents. Ils sont également catégorisés par les émotions qu’ils sont susceptibles de faire naître chez les autres. COMBATS

Lancez-vous dans des duels en solo ou faites équipe pour profiter de confrontations épiques à 4 contre 4. Faites progresser vos Animon et élaborez la meilleure stratégie pour gagner. Chaque Animon a ses propres forces et faiblesses. À vous de les déterminer pour en tirer profit ! ÉCHANGES

Il existe trois manières différentes de faire des échanges d’Animon, aussi n’aurez-vous aucun mal à terminer votre collection et à créer votre équipe idéale. Connectez-vous à la station d’échange d’Animon et cherchez celui que vous voulez ou faites des échanges directement avec vos amis ou avec d’autres membres de la communauté. CUISINE ET FABRICATION

N’hésitez pas à vous reposer près des fontaines que vous croiserez au cours de votre aventure. Vous pourrez y fabriquer des objets utiles et y cuisiner de délicieux repas ! Vous pourrez même faire quelques expériences pour découvrir des concoctions susceptibles de faire progresser vos Animon. L’ANISPACE

L’Anispace est un endroit paradoxal, qui existe sans réellement exister. C’est un endroit parallèle au monde que nous connaissons. C’est ici qu’iront les Animon que vous attrapez et vous pourrez également vous y rendre pour entraîner vos Animon. Personnalisez leur lieu de vie et tissez des liens avec eux !

Bong-gu, un welsh corgi, a été abandonné. En voyant le bout de sa queue coupé, on comprend que l’ancien propriétaire de Bong-gu l’a un jour choyé. Malheureusement, pour une raison inconnue, cette même personne s’est visiblement lassée de lui. Lorsqu’on est un vieux chien de 8 ans atteint par plusieurs maladies, les chances de retrouver une famille sont minces. Enfermé dans la cage d’un refuge, Bong-gu regardait tristement les jours défiler. C’est alors qu’un beau matin, un miracle est arrivé. Bong-gu avait trouvé une nouvelle famille. L’homme qui avait adopté Bong-gu semblait un peu négligé et assez maladroit, mais Bong-gu adorait son odeur. Depuis ce jour, Bong-gu a vécu comme tous les autres chiens, à jouer, courir dans tous les sens, manger et dormir. Lorsque Bong-gu est arrivé au crépuscule de sa vie, simple mais remplie de bonheur, il a traversé le pont de l’arc-en-ciel. Snif snif… cette odeur… Un jour, alors que Bong-gu dort paisiblement au paradis des chiens, une odeur plus que familière le réveille de sa sieste. Snif snif… C’est papa ! Même si l’odeur est légère, il en est certain : c’est celle de son papa, qu’il attend depuis des années. Plus heureux que jamais, Bong-gu s’échappe du paradis des chiens et se lance à la recherche de son maître. Malheureusement, de nombreux dangers l’attendent sur la route. Tout comme son père l’avait autrefois trouvé par miracle, c’est au tour de Bong-gu de venir à sa rencontre. Bong-gu parviendra-t-il à revoir son papa ? Une aventure dans un monde magnifique, dont les histoires entre humains et chiens font la richesse

À la frontière entre la vie et la mort, le monde qui s’étend au-delà du paradis des chiens semble aussi étrange que familier. Lancez-vous dans une aventure à travers des paysages époustouflants, dont des déserts, des montagnes enneigées et des plages. Aventure, action, course… Découvrez un gameplay varié tout au long du jeu. Mais n’oubliez pas : Bong-gu reste un chien ! Il ne peut pas renifler, aboyer, courir, ni sauter à l’infini. Pour repousser ses limites et retrouver son papa, il doit rencontrer d’autres humains et chiens aux destins uniques, à qui il apportera son aide et qui lui offriront la leur en retour. Contrairement aux chats, il y a tellement de choses qu’un chien peut faire seul ! Une histoire unique au message universel Une fois son périple terminé, Bong-gu retrouve enfin son papa. Ce voyage est rempli de joie et d’enthousiasme, mais également de moments tristes et difficiles à surmonter. Cette fin, tout le monde la connaît : tôt ou tard, ceux dont les destins sont liés finissent par se retrouver. Si l’histoire de My Little Puppy tourne autour d’un chien, elle aborde néanmoins des thèmes qui nous parlent à tous comme les relations, les adieux et les retrouvailles. À ceux qui attendent de retrouver un ami très cher ou un membre de leur famille, ou à ceux qui se préparent à vivre une séparation inévitable, nous espérons que vous trouverez du réconfort dans cette histoire. Un jour ou l’autre, nous nous retrouverons.

Les joueurs incarneront Mono, un jeune garçon prisonnier d’un monde déformé par les transmissions inquiétantes émises par une tour lointaine. Guidé par Six, la jeune fille au ciré jaune, Mono s’engage dans un voyage qui l’amènera à découvrir les sombres secrets de la tour de l’émetteur afin de sauver sa nouvelle amie d’un destin tragique.

Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit résoudre un ancien mystère pour fuir une ville tombée dans l’oubli. Stray est un jeu d’aventure où l’on incarne un chat en vue à la troisième personne. L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cyber-cité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n’héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses. Découvrez cet univers à travers les yeux d’un chat errant et interagissez avec l’environnement de façon ludique. Soyez furtif, agile, farfelu et parfois aussi pénible que possible avec les curieux habitants de ce monde étrange. En chemin, le chat se liera d’amitié avec un drone volant se présentant sous le nom de B-12. Avec l’aide de son nouveau compagnon, il essaiera de trouver un moyen de s’enfuir. Stray est développé par BlueTwelve Studio, une petite équipe basée dans le sud de la France principalement composée de chats et d’une poignée d’êtres humains.

L’histoire de la croissance et de l’aventure d’une jeune fille sur une vaste planète désertique, « Bitter ». Brisez vos ennemis : Identifiez les faiblesses de vos adversaires, puis brisez leur défense pour infliger un maximum de dégâts dans un gameplay RPG classique au tour par tour, facile à apprendre et difficile à lâcher. Profitez de l’effet Driver’s High pour enchaîner les tours et renverser la situation !

Envolez-vous avec votre Motorbot : Chaque personnage possède son propre Motorbot, adapté à sa personnalité et à son style de combat. Lukida chevauche fièrement son robot lance-pierres, tandis que Gwendoll file sur son hoverbike flamboyant.

Les secrets enfouis sous les dunes : Les sables de Bitter dissimulent de nombreux mystères. Découvrez la vérité dans cette histoire captivante de regrets, de vengeance et de pardon.

Vous avez eu une journée stressante ? Détendez-vous avec Table Flip Simulator ! Ce jeu de réflexion basé sur la physique vous permet de vous détendre en lançant ou en cassant des objets, avec des effets hilarants. Que ce soit en tant que barista ou en tant que président de l’Antarctique, vous pouvez aller bien au-delà du simple renversement de table : le monde est à vous pour le mettre sans dessus dessous !

Récompenses et décompression grâce à deux nouvelles cartes Les joueurs auront la possibilité de cultiver leurs champs sur deux nouveaux environnements, une carte européenne et une nord-américaine. Le nouveau système de défis propose des objectifs facultatifs, comme livrer du blé à un moulin à grains, pour que la boulangerie reçoive la farine nécessaire à la production de ses gâteaux. Les agriculteurs virtuels seront récompensés en complétant les défis hebdomadaires ou saisonniers les encourageant à s’engager davantage dans l’écosystème agricole. Une grande diversité d’activités agricoles Farming Simulator 26 offre un large éventail d’activités, permettant aux joueurs de façonner leur ferme selon leurs préférences : passer un moment de tranquillité dans les champs à cultiver 15 cultures différentes, explorer les bois avec de l’équipement spécialisé, ou s’occuper d’animaux de ferme tels que des vaches, des moutons, des poulets et des chèvres, y compris leurs petits. Une dimension supplémentaire est ajoutée grâce aux nouvelles chaînes de production et la logistique nécessaire à leur bon fonctionnement. De vraies machines de marques renommées Ce nouvel opus de la série permettra aux joueurs de manier plus de 120 tracteurs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs agricoles et autres machines réalistes. La sélection inclut des fabricants de renommée mondiale, tels que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d’autres. Grâce au guidage GPS et des tutoriels en jeu améliorés, Farming Simulator 26 devient plus accessible sur mobiles et Nintendo Switch. Les débutants peuvent ainsi se familiariser rapidement avec le jeu, tout en offrant à tous les joueurs les outils nécessaires pour se détendre, qu’ils souhaitent ou non relever de nouveaux défis.

Construisez des tourelles, dirigez votre équipage et améliorez votre vaisseau tout en pillant du butin dans ce roguelite palpitant mêlant tower defense et survie zombie sur roues. Commandez le dernier vaisseau face à des vagues implacables de zombies dans un monde mystique. Construisez des tourelles, dirigez votre équipage, améliorez le vaisseau, explorez, collectez des ressources et découvrez de puissants artefacts. La Horde

Affrontez des hordes de zombies mêlant banalité, étrangeté et danger. Plus vous survivez, plus ils deviennent nombreux et puissants. Mais les butins et artefacts gagnent eux aussi en puissance et en quantité. Tourelles !

Récupérez des ressources pour construire toute une gamme de tourelles puissantes. Choisissez votre voie d’amélioration, combinez les effets et créez votre propre machine à tuer du zombie. Construisez votre vaisseau

Équipez et améliorez les parties de votre vaisseau et vos tourelles pour vous frayer un chemin à travers les hordes. Collectez et débloquez des améliorations qui changent radicalement votre manière de survivre. Dirigez votre équipage

Gérez, sauvez et recrutez des membres d’équipage dotés de compétences uniques. Chaque rôle compte, et affecter la bonne personne à la bonne tâche est crucial pour survivre. Découvrez le monde

Gardez chaque partie fraîche en explorant des ruines mystérieuses et en découvrant des artefacts et des butins puissants. Combinez leurs effets pour débloquer de nouvelles stratégies et façons de jouer.