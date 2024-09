Sam & Max sont de retour ! La franchise (de comics, originellement) continue de faire parler d’elle. Après deux premiers remasters sur Nintendo Switch (dont un que nous avons testé ici), nous voici maintenant avec Sam & Max: The Devil’s Playhouse. Ce point and click, sorti en 2010 sur PC et PS3, arrive pour la première fois sur une console Nintendo. Il est disponible sur l’eShop depuis le 14 août 2024 au prix de vingt euros, et nous avons eu la chance de le tester. Que nous propose ce troisième opus ? Verdict tout de suite !

Il coupe le concombre dans le sens de la longueur !

Sam & Max: The Devil ’s Playhouse est un point and click d’enquête dans lequel nous incarnons Sam, un chien un peu en surpoids, et Max, un lapin psychotique toujours prêt pour une dose d’adrénaline.

Ces deux personnages font partie de la police freelance, c’est-à-dire des « policiers » indépendants qui mènent l’enquête sans que personne ne leur demande.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse est découpé en plusieurs épisodes. Il y au total cinq épisodes avec cinq enquêtes délirantes qui sont toutes liées.

La première enquête nous demande par exemple de surveiller un étrange gorille venu de l’espace, le Supramiral Kosmonobo, alors que le deuxième épisode nous amène dans le passé avec les grands-parents de Sam & Max…

Sam & Max: The Devil’s Playhouse est un point and click au gameplay très simple, accessible, qui ressemble à tous les autres jeux du genre. Globalement, nous devons nous déplacer de décor en décor en interagissant avec tous les objets et en discutant avec tous les personnages.

La plupart des dialogues ne nous apportent pas grand-chose mais parfois, assez rarement, les interrogés lâcheront une information pour nous permettre d’avancer dans notre enquête.

Au fil du temps et des déductions, nous arriverons à découvrir le vrai du faux et peut-être même à sauver le monde !

En plus de ça, Max a des pouvoirs psychiques plus ou moins utiles qui changent en fonction des enquêtes. Il peut par exemple avoir un pouvoir de ventriloquie ou de téléportation. Ce dernier peut d’ailleurs être très pratique pour se déplacer de décor en décor sans s’embêter.

Les enquêtes sont corsées, parfois difficiles, mais elles sont toujours logiques. Si nous sommes coincés (ce qui arrive souvent), Sam lâchera une petite phrase pour nous guider, ce qui atténue la frustration.

Un gameplay accessible avec un humour vraiment très drôle

Il faut quand même savoir qu’il faut parfois se creuser énormément les méninges pour certaines solutions qui sont certes, logiques, mais frustrantes. Nous avons très souvent interagi avec tout et n’importe quoi de façon aléatoire pour espérer trouver une piste.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse se démarque aussi par son humour truculent qui se déploie tout au long des épisodes. Oui, certains dialogues sont des fausses pistes, mais des fausses pistes si stupides que nous en redemandons !

L’humour, souvent absurde, se présente sous toutes les formes, avec du comique de situation, des jeux de mots, de gestes, et du comique de répétition ! Nous passons un très bon moment et même si nous ne trouvons pas la solution aux énigmes, nous rigolons bêtement devant des passages ubuesques.

En termes d’absurde, les scénarios sont excellents et n’ont pas vieilli d’un iota. Que vous soyez des néophytes de la licence (comme nous) ou des vieux briscards, vous prendrez un malin plaisir à (re)découvrir ces enquêtes loufoques. En raison des blagues parfois adultes, nous déconseillons cependant le jeu à des enfants.

Par ailleurs, contrairement aux autres opus, Sam & Max: The Devil’s Playhouse dispose d’un doublage uniquement en anglais. Le jeu possède des sous-titres français avec une localisation du texte. Autrement dit, les dialogues et certaines blagues sont (très bien) adaptées pour le public francophone, même si certains joueurs pourront regretter ce choix.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse est finalement un opus très agréable, bien construit, au gameplay amusant et à l’écriture soignée. Nous avons passé un très bon moment sur chaque épisode et nous n’avons (presque) pas eu à regarder de soluces sur Internet pour avancer, ce qui est un point très positif pour un point and click.

La durée de vie est conséquente pour vingt euros : en fonction de vos capacités (nous n’avons pas été très rapides) et de votre envie de profiter des dialogues, vous en aurez pour quinze à vingt heures (qualitatives !) de jeu.

Un remaster soigné et travaillé

Qu’en est-il du remaster ? Sam & Max: The Devil’s Playhouse est un bon remaster. Le travail sur les graphismes est impeccable et donne vraiment un coup de « jeune » à la licence. Le jeu est agréable en mode docké… mais il est aussi tactile ! Sam & Max: The Devil’s Playhouse devient alors un jeu idéal à jouer dans les transports ou dans son lit.

Impossible cependant de faire abstraction des temps de chargement qui peuvent parfois être longs. Certains passages qui nécessitent des changements de décor fréquents (comme le deuxième épisode) peuvent être frustrants. Quelques fautes d’orthographe trainent aussi dans la traduction. Dommage.

Comme nous l’avons susmentionné, les graphismes sont très bons, et impossible de penser que le jeu a bientôt quinze ans ! Sam & Max: The Devil’s Playhouse surpasse de très loin une grande quantité de jeux qui sortent de nos jours sur Nintendo Switch.

La bande-son est elle aussi de très bonne qualité. Le doublage anglais est excellent et la direction d’acteur est parfaite.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay réalisée par nos soins d’environ trente minutes afin que vous vous fassiez votre propre avis.