Le marché japonais du jeu vidéo a connu une semaine marquée par la domination persistante de Tomodachi Life: Living the Dream sur Nintendo Switch, qui conserve sa première place au classement des ventes physiques avec 178 533 exemplaires écoulés entre le 20 et le 26 avril 2026. Ce succès porte ses ventes totales à 743 938 unités depuis sa sortie le 16 avril, confirmant son statut de phénomène commercial. Le jeu, qui propose une simulation de vie sociale dans un univers coloré, continue d’attirer un large public, malgré une baisse de 68 % par rapport à sa semaine de lancement.

En deuxième position, Pokémon Pokopia sur Switch 2 enregistre 17 039 ventes supplémentaires, portant son total à 927 044 unités. Ce titre, sorti le 5 mars 2026, se rapproche ainsi du million d’exemplaires vendus en version physique au Japon, un seuil symbolique pour la franchise. La troisième place revient à PRAGMATA, qui fait ses débuts sur Switch 2 avec 14 453 unités écoulées. Ce jeu d’aventure développé par Capcom, déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC depuis la semaine précédente, réalise des performances honorables pour une sortie multiplateforme. La version PS5, quant à elle, enregistre 12 786 ventes supplémentaires, portant son total à 49 256 unités depuis son lancement le 17 avril.

Parmi les nouveautés de la semaine, Matsurika no Kei: Tenmei Kashoku den, un jeu d’aventure édité par Idea Factory, se classe en cinquième position avec 7 654 exemplaires vendus. Elminage Original: Priestess of Darkness and the Ring of the Gods, un RPG développé par Mebius, fait également son entrée dans le top 10 avec 2 882 unités écoulées. Ces deux titres, sortis respectivement les 23 avril 2026, illustrent la diversité des genres présents sur le marché japonais.

Rang Plateforme Titre Éditeur Ventes hebdo. Ventes totales 1 NSW Tomodachi Life: Living the Dream Nintendo 178.533 743.938 2 NS2 Pokémon Pokopia Pokémon Co. 17.039 927.044 3 NS2 Pragmata Capcom 14.453 NEW 4 PS5 Pragmata Capcom 12.786 49.256 5 NSW Matsurika no Kei: Tenmei Kashoku den Idea Factory 7.654 NEW 6 NS2 Mario Kart World Nintendo 5.537 2.906.379 7 NS2 Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition Nintendo 3.695 108.612 8 NSW Minecraft Microsoft Game Studios 3.378 4.193.529 9 NSW Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition Konami 3.201 343.741 10 NSW Elminage Original: Priestess of Darkness and the Ring of the Gods Mebius 2.882 NEW

Côté hardware, la Switch 2 confirme sa position dominante avec 45 825 unités vendues, portant son total à 5,15 millions d’exemplaires depuis son lancement. La famille Switch, incluant les modèles Lite et OLED, enregistre 27 139 ventes, tandis que la PlayStation 5 et ses variantes totalisent 12 973 unités. La Xbox Series, en revanche, reste en retrait avec seulement 247 ventes, soulignant les défis persistants de Microsoft sur le marché japonais.

Les données révèlent également des tendances intéressantes sur le long terme. Mario Kart World, sorti en juin 2025 sur Switch 2, continue de se vendre avec 5 537 exemplaires supplémentaires, portant son total à près de 3 millions d’unités. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, disponible depuis janvier 2026, enregistre 3 695 ventes, confirmant l’attrait durable de la licence. Enfin, Momotaro Dentetsu 2, malgré une sortie en novembre 2025, affiche une progression notable avec 3 201 unités écoulées cette semaine, preuve d’un succès qui s’inscrit dans la durée.