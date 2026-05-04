Les studios Skystone Games et Mi’pu’mi Games ont officialisé la sortie de Black Jacket sur Nintendo Switch, avec une date de lancement fixée au 12 mai 2026. Ce roguelite deckbuilder inspiré du blackjack promet une expérience unique où les joueurs devront miser leur âme pour échapper aux enfers, en affrontant des esprits tourmentés dans des parties aussi stratégiques que narratives.

Dans Black Jacket, le joueur incarne une âme perdue dans l’au-delà, condamnée à jouer contre des entités errantes pour gagner des pièces d’âme. Ces dernières sont indispensables pour corrompre le passeur et obtenir un passage vers la liberté. Mais ce blackjack revisité va bien au-delà des règles classiques : chaque partie devient un duel psychologique où les cartes modifient les mécaniques de jeu, permettant des stratégies audacieuses et des combinaisons impossibles. Les joueurs pourront forcer leurs adversaires à surenchérir, manipuler la valeur des cartes, échanger des mains ou même découvrir des synergies secrètes pour inverser le cours d’une partie.

L’aspect narratif occupe une place centrale dans l’expérience. Les adversaires, représentés uniquement par leurs mains et leur style de jeu, cachent chacun une histoire tragique que le joueur découvre au fil des rencontres. En apprenant à décrypter leurs comportements et leurs malédictions, il est possible d’approfondir ces relations pour, peut-être, briser le cycle infernal qui les retient tous prisonniers. Entre les parties, des dialogues et des indices révèlent peu à peu les mystères de cet au-delà, mêlant réflexion tactique et exploration d’un lore riche et sombre.

Le jeu se distingue par son approche hybride, fusionnant les mécaniques d’un deckbuilder avec les règles du blackjack, le tout enveloppé dans une atmosphère visuelle et sonore immersive. Les développeurs insistent sur la profondeur stratégique du titre, où chaque décision compte, que ce soit dans la construction du deck, l’utilisation des artefacts ou la gestion des malédictions. Black Jacket s’adresse ainsi aux amateurs de jeux de cartes exigeants, mais aussi à ceux qui recherchent une narration mature et une ambiance oppressante.