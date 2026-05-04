Le studio Dinosaur Polo Club, à l’origine du jeu de stratégie minimaliste et primé Mini Motorways, lance un nouveau vote communautaire pour déterminer quelle ville rejoindra prochainement le titre. Avec plus de neuf millions de joueurs à travers le monde, le développeur confie une fois de plus aux fans le soin de décider de l’évolution du jeu en leur proposant de sélectionner la prochaine carte parmi quatre propositions. Ce système de vote, déjà utilisé par le passé pour intégrer des villes comme Londres, permet d’impliquer directement la communauté dans le développement du jeu.

Quatre métropoles aux caractéristiques distinctes s’affrontent dans cette compétition. Vienne, avec son réseau autoroutier en forme d’étoile, représente une option structurée et historique. Auckland, ville côtière de l’hémisphère Sud, offre un cadre urbain bordé par l’océan, tandis que Singapour incarne une cité futuriste insulaire, marquée par une architecture moderne et une densité élevée. Enfin, Lima, métropole vibrante du désert péruvien, propose un environnement contrasté entre zones urbaines et paysages arides. Chaque ville présente des défis uniques en matière de gestion du trafic, ce qui promet d’enrichir l’expérience de jeu avec des dynamiques inédites.

Le vote est ouvert dès aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 15 mai 2026, heure de Nouvelle-Zélande. Les joueurs sont invités à participer en se rendant sur le site officiel de Dinosaur Polo Club, où les quatre options sont présentées. Une fois les votes comptabilisés, le studio annoncera le nom de la ville gagnante dans le courant de l’année, avant une intégration prévue pour le troisième trimestre 2026. Comme pour les précédentes cartes issues de votes communautaires, cette nouvelle addition sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes où Mini Motorways est présent, notamment Apple Arcade, Steam pour PC et Mac, ainsi que sur Nintendo Switch.

Dinosaur Polo Club encourage les joueurs à suivre ses comptes officiels sur Bluesky et Instagram pour rester informés des résultats et des prochaines annonces. Ce processus de vote, qui a déjà permis d’ajouter des villes plébiscitées par la communauté, renforce l’engagement des joueurs tout en garantissant que les futures cartes correspondent aux attentes du public. Avec cette nouvelle édition, Mini Motorways confirme son approche collaborative, où la créativité et les préférences des joueurs jouent un rôle central dans l’évolution du jeu.