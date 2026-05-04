Les rumeurs autour d’une prochaine mise à jour majeure pour Resident Evil Requiem se précisent. Selon des informations relayées par le leaker Marcox et confirmées par des dataminers ayant analysé les fichiers cachés de la version PC du jeu, Capcom s’apprêterait à déployer une extension narrative intitulée Extraction dès ce mois de mai. Cette annonce intervient alors que le titre, déjà salué pour son succès commercial, cherche à maintenir son élan auprès des joueurs.

L’élément le plus marquant de cette extension réside dans l’introduction d’Ada Wong, l’un des personnages les plus emblématiques de la franchise Resident Evil. Les données extraites suggèrent que l’intrigue d’Extraction réunira Ada avec Leon Kennedy, autre figure centrale de la série, offrant ainsi aux fans une dynamique narrative très attendue. Bien que les détails précis de l’histoire restent encore inconnus, cette collaboration entre deux protagonistes aussi populaires laisse présager un scénario riche en tension et en rebondissements, typiques de l’univers horrifique de Capcom.

Aucune confirmation officielle n’a encore été émise par l’éditeur, mais les indices découverts dans les fichiers du jeu renforcent la crédibilité de ces rumeurs.