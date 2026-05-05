Echo Foundry Interactive a dévoilé Sound System, un titre ambitieux qui se présente comme la nouvelle génération d’expérience musicale interactive. Développé par des vétérans des franchises Guitar Hero, Rock Band et DJ Hero, ce jeu entend redéfinir le genre en combinant des mécaniques de gameplay éprouvées avec des outils de création innovants et une dimension communautaire inédite. Prévu pour une sortie sur Nintendo Switch 2, Sound System promet de transformer chaque session en une performance unique, mêlant compétition, personnalisation et partage musical.

Le cœur de Sound System repose sur un système de gameplay repensé pour s’adapter aux attentes des joueurs modernes. Les mécaniques classiques des rhythm games, comme les combos de notes, les multiplicateurs de score et les expressions de whammy, ont été réinterprétées avec des fonctionnalités actualisées. L’objectif est de plonger le joueur dans un état de flow, où la musique et l’interaction deviennent une expérience immersive et intuitive. Le jeu propose trois instruments principaux – guitare, basse et chant – et permet de jouer en solo ou en groupe local, avec jusqu’à trois joueurs partageant la même scène. Une particularité notable est la liberté de composition des groupes : deux bassistes ou deux guitaristes peuvent coexister sans restriction, offrant une flexibilité rare dans le genre.

Le titre se distingue également par ses options de personnalisation poussées. Les joueurs peuvent modifier leur environnement de jeu avec une variété de thèmes visuels, incluant des arrière-plans statiques et des vidéos en mouvement. Les note highways – ces pistes où défilent les notes – sont entièrement personnalisables, tout comme les interfaces utilisateur et les widgets d’affichage des scores. Pour aller plus loin, Sound System permet d’importer ses propres fonds d’écran et vidéos, transformant chaque performance en un spectacle unique. Des mises à jour régulières, sous forme de DLC, viendront enrichir ces possibilités avec des collaborations exclusives et des éléments cosmétiques inédits.

Au-delà de la personnalisation visuelle, Sound System mise sur la créativité musicale avec son PulseMap Editor, un éditeur de notes intégré révolutionnaire. Cet outil permet aux joueurs de modifier des charts existants ou d’en créer de nouveaux à partir de n’importe quelle musique, qu’il s’agisse d’un morceau personnel ou d’un titre absent du catalogue officiel. Cette fonctionnalité ouvre la porte à une communauté active, où les utilisateurs peuvent partager leurs créations et découvrir celles des autres. Le Content Store complète cette approche en proposant des achats optionnels, comme des fonds d’écran premium, des effets visuels supplémentaires ou des chansons individuelles, garantissant une bibliothèque de contenu en constante expansion.

Le jeu propose plusieurs modes de jeu pour s’adapter à tous les profils de joueurs. Le Classic Mode offre une expérience décontractée, sans échec, où l’accent est mis sur le plaisir et la fluidité, avec des fenêtres de timing plus larges. À l’opposé, le Pro Mode s’adresse aux puristes du genre, avec des exigences de précision accrues et un système de notation inspiré de Dance Dance Revolution (Gold, Silver, Bronze). Les joueurs les plus aguerris pourront se mesurer au Hardcore Mode, où une seule erreur met fin à la partie, idéal pour les compétitions et les classements en ligne. Quatre niveaux de difficulté – Easy, Medium, Hard et Legendary – permettent de progresser graduellement, du simple enchaînement de notes sur trois frettes jusqu’à des défis techniques complexes impliquant des hammer-ons, des pull-offs et des tapping.

À son lancement, Sound System proposera un catalogue de plus de cinquante titres, mélangeant des reprises de classiques, des morceaux d’artistes indépendants établis et des découvertes musicales. Une partie de ce contenu sera accessible gratuitement, notamment les titres d’artistes émergents, tandis que les reprises studio seront proposées à l’unité pour 0,99 dollar. Le jeu s’engage à soutenir la scène musicale avec des sorties exclusives mensuelles et des rafraîchissements réguliers du Content Store, assurant une offre toujours renouvelée. Les modes multijoueurs, bien que limités au local à la sortie, évolueront avec l’ajout prévu de fonctionnalités en ligne, incluant des matchs compétitifs et des performances coopératives avec des effets de scène partagés.

La vision à long terme de Sound System dépasse le cadre d’un simple jeu. Echo Foundry Interactive le présente comme un écosystème en constante évolution, conçu pour rassembler musiciens, streamers et joueurs autour d’une passion commune pour la musique. Les développeurs prévoient d’étendre le support à d’autres instruments, d’intégrer des fonctionnalités cross-platform et d’ajouter des systèmes de progression en ligne, comme des classements basés sur les compétences. La possibilité de partager des charts personnalisés et d’enrichir régulièrement la bibliothèque de contenu vise à créer une communauté dynamique, où chaque joueur peut contribuer à l’expérience collective.

Pour l’instant, Sound System est annoncé exclusivement sur Nintendo Switch 2, avec une date de sortie encore non précisée.