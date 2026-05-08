La récente annonce de Star Fox sur Nintendo Switch 2 a suscité l’enthousiasme des joueurs, et les premières comparaisons avec le titre original de 1997 sur Nintendo 64 révèlent une évolution graphique majeure. Plusieurs vidéos mettent en parallèle les deux versions, soulignant les améliorations apportées à cette nouvelle itération. Les environnements, les modèles de personnages et les effets visuels bénéficient d’une modernisation complète, exploitant pleinement les capacités techniques de la Switch 2.

L’intrigue reste fidèle à l’esprit de Star Fox 64 : le scientifique fou Andross menace le système Lylat, et Fox McCloud, aux commandes de son Arwing, doit le stopper avec son équipe. Le gameplay conserve les mécaniques emblématiques du titre original, comme les tonneaux défensifs et les loopings, tout en intégrant des nouveautés. Les joueurs pourront explorer des itinéraires alternatifs à travers les planètes du système, avec des missions et des défis qui varient selon leurs choix. Un mode multijoueur inédit, Battle Mode, permet des affrontements en 4 contre 4, où deux équipes s’affrontent pour accomplir des objectifs spécifiques, comme contrôler une zone ou collecter des ressources.

Cette version se distingue par une approche cinématographique, avec des designs de personnages entièrement repensés, des décors détaillés et des cinématiques enrichies de dialogues entièrement doublés. La bande-son, désormais orchestrale, renforce l’immersion, tandis que les fonctionnalités de la Switch 2 ajoutent une dimension interactive. Le Joy-Con 2 propose des commandes souris pour un visé plus précis, et la fonction GameChat2 permet aux joueurs d’incarner leurs personnages préférés pendant les parties en ligne, avec des avatars animés et des filtres RA.

Le jeu inclut plusieurs modes de jeu, dont une campagne modernisée qui adapte les niveaux classiques à la puissance de la Switch 2. Les joueurs pourront revisiter des planètes comme Corneria ou Zoness, désormais rendues avec un niveau de détail inédit. Le Mode Défi offre des objectifs supplémentaires, tandis que le Mode Bataille introduit des combats aériens compétitifs. Les options de difficulté, allant de Facile à Expert, et les médailles à collecter encouragent la rejouabilité. Enfin, la fonction GameShare permet à plusieurs joueurs de partager une expérience locale ou en ligne, bien que certaines limitations s’appliquent selon les configurations.