Initialement annoncé en mars 2025 sous le titre The Fading of Nicole Wilson, ce jeu narratif a subi un changement de nom avant sa sortie officielle. Il s’intitulera désormais Curse of the Crimson Stag et devrait débarquer sur Nintendo Switch avant la fin de l’année 2026. Édité par Daedalic Entertainment et développé par ONE-O-ONE Games, ce titre promet une expérience immersive mêlant mystère, horreur et exploration.

Curse of the Crimson Stag plonge le joueur dans une enquête où la frontière entre réalité et surnaturel s’estompe. L’histoire tourne autour de l’abandon mystérieux du Whiteroot Hotel, un établissement autrefois luxueux situé dans le nord-ouest des États-Unis. Selon les légendes locales, l’hôtel aurait été déserté en raison d’une série de morts inexpliquées, attribuées à une entité maléfique connue sous le nom de Crimson Stag, un esprit vengeur lié aux forêts environnantes.

Le récit suit Brit, une adolescente en quête d’évasion, qui saisit l’opportunité de participer à un documentaire sur l’hôtel abandonné. Sous la direction d’Emily, une chasseuse de fantômes professionnelle, Brit commence à explorer les lieux. Rapidement, elle réalise que le Whiteroot Hotel ne révèle pas ses secrets sans résistance. Que ce soit à cause de forces surnaturelles ou de sombres machinations humaines, la malédiction du Crimson Stag semble prête à la consumer.

Le jeu se distingue par son ambiance folk-horror, une narration mature et une exploration immersive. Les joueurs pourront arpenter les couloirs décrépis de l’hôtel et ses alentours, tout en résolvant des énigmes et en menant des investigations. L’utilisation d’un son binaural renforce l’immersion, tandis que l’histoire, riche en rebondissements, explore des thèmes sombres et complexes.

Avec des personnages imparfaits et profondément humains, Curse of the Crimson Stag promet une expérience narrative captivante, entre mystère et horreur psychologique. Le jeu sortira également sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam en 2026, offrant ainsi une large accessibilité aux amateurs du genre.