Le développeur solo Friedemann annonce la sortie simultanée de deux de ses jeux à succès sur consoles le 15 mai 2026. SUMMERHOUSE et Slots & Daggers, initialement lancés sur PC, feront leur apparition sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series dans le cadre du programme Play Anywhere. Ces portages marquent une étape importante pour ces titres qui ont déjà conquis une large audience sur la plateforme Steam.

SUMMERHOUSE, sorti en 2024, est un jeu de construction à petite échelle qui invite les joueurs à créer des quartiers miniatures dans différents environnements. Le jeu propose de bâtir des maisons chaleureuses et habitées près de la mer, en montagne ou en milieu urbain, sans aucune règle ni restriction. Cette approche libre et créative a séduit plus de 400 000 joueurs sur PC, avec une note moyenne de 93 % sur 3 000 avis Steam. Le jeu se présente comme une ode aux étés insouciants de l’enfance, offrant une expérience apaisante et poétique.

Slots & Daggers, quant à lui, est un roguelike minimaliste sorti en octobre de l’année dernière. Le jeu combine exploration et combat dans un système unique où les actions en bataille sont déterminées par une roue de slot machine. Les joueurs doivent aligner des symboles représentant attaques, potions et sorts pour progresser à travers des terres hostiles. Ce mélange de hasard et de stratégie a rapidement trouvé son public, avec près de 300 000 ventes et 6 500 avis Steam affichant un taux de satisfaction de 94 %. Le jeu se distingue par son approche rétro et son gameplay imprévisible.

Les deux titres bénéficient d’une réception particulièrement positive sur PC, avec des communautés engagées et des notes exceptionnelles. Leur arrivée sur consoles devrait élargir leur audience tout en conservant l’essence qui a fait leur succès. SUMMERHOUSE et Slots & Daggers représentent deux facettes complémentaires du travail de Friedemann, l’un misant sur la sérénité et la créativité, l’autre sur l’aventure et le hasard.

La date de sortie du 15 mai 2026 permettra aux joueurs console de découvrir ces expériences uniques, déjà plébiscitées par les joueurs PC. Ces portages s’inscrivent dans une tendance plus large de migration des jeux indépendants vers les plateformes consoles, offrant aux joueurs une diversité de gameplay et d’expériences narratives. L’annonce confirme également la vitalité du secteur indépendant, capable de produire des titres innovants avec des ressources limitées.