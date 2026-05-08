Numskull Games, Natsume et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que Harvest Moon: Echoes of Teradea, le dernier opus de la licence légendaire, sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Playstation 5 le 25 septembre 2026. L’édition Nintendo Switch 2 sera proposée sur une cartouche de jeu complète.

Bienvenue sur les terres mystérieuses de Teradea, où une étrange brume venant de la Forêt des Échos menace l’équilibre de la nature. Construisez une ferme florissante, créez de nouvelles relations et voyagez au travers des nombreux villages pour découvrir la véritable nature du brouillard tout en aidant les Esprits Gardiens à restaurer l’harmonie de ces terres. Avec de nouvelles mécaniques d’exploration, une emphase renforcée sur l’aventure et des relations plus profondes, Harvest Moon: Echoes of Teradea offre l’expérience « Harvest Moon » la plus immersive à ce jour.

Caractéristiques :

10 nouvelles options romantiques

Les joueurs peuvent courtiser et épouser cinq célibataires masculins et cinq célibataires féminines, en nouant des relations qui façonneront leur vie à Teradea.

Exploration enrichie

De nouvelles capacités de déplacement permettent aux joueurs de sauter, de monter des échelles et d’escalader des lianes pour découvrir des zones cachées et des ressources précieuses.

Système de compagnons animaux

Les joueurs peuvent emmener des animaux de compagnie et des animaux de ferme dans leurs aventures. Chaque compagnon offre des capacités uniques qui facilitent l’exploration de nouveaux environnements.

Rencontres dynamiques en pleine nature

Des animaux sauvages tels que des loups, des ours et des tigres parcourent les terres, ajoutant des éléments de survie passionnants à l’exploration.

Exploration des îles

Les joueurs peuvent découvrir des îles isolées à l’aide de cartes marines pour trouver des trésors et des animaux rares.

Système de restauration des villages

Aidez les communautés à se reconstruire et gagnez des Happilia, contribuant ainsi à la renaissance de Teradea.

Harvest Moon: Echoes of Teradea sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Playstation 5 le 25 septembre 2026.