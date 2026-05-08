Nintendo a officialisé une série d’augmentations tarifaires touchant sa console Switch 2, les modèles de la gamme Switch existante ainsi que son service Nintendo Switch Online. Ces ajustements, justifiés par des « changements dans les conditions du marché » et une perspective commerciale mondiale à moyen et long terme, entreront en vigueur à des dates distinctes selon les régions. L’entreprise a précisé que ces hausses reflètent une tendance plus large affectant l’ensemble du secteur technologique, où les coûts des composants et de production continuent de croître sans signe d’amélioration à court terme.

Au Japon, les nouveaux prix s’appliqueront à partir du 25 mai 2026. La Switch 2 en version japonaise verra son tarif passer de 49 980 yens à 59 980 yens, soit une augmentation de 10 000 yens. La version multilingue, disponible uniquement via la boutique My Nintendo Store, conservera quant à elle son prix initial. Les modèles de la gamme Switch actuelle ne sont pas épargnés : la Switch OLED passera de 37 980 yens à 47 980 yens, la Switch standard de 32 978 yens à 43 980 yens, et la Switch Lite de 21 978 yens à 29 980 yens. Ces révisions concernent également les cartes à jouer Nintendo, dont les tarifs seront désormais fixés librement en raison de la hausse des coûts des matériaux, avec des produits comme les cartes standard ou les Hanafuda à l’effigie de Mario passant d’un prix fixe à un prix ouvert.

Europe Current Price

on My Nintendo Store Revised Price

on My Nintendo Store Nintendo Switch 2 €469.99 €499.99

Dans les marchés occidentaux, la Switch 2 subira une augmentation à compter du 1er septembre 2026. Aux États-Unis, son prix passera de 449,99 dollars à 499,99 dollars, tandis qu’au Canada, il augmentera de 629,99 dollars canadiens à 679,99 dollars. En Europe, le tarif sur la boutique My Nintendo Store grimpera de 469,99 euros à 499,99 euros. Nintendo n’a pas encore communiqué les nouveaux prix pour le Royaume-Uni, indiquant seulement que les détails seraient partagés ultérieurement. Contrairement au Japon, les modèles de la gamme Switch existante ne sont pas concernés par ces hausses en Occident.

Le service Nintendo Switch Online verra également ses tarifs révisés, avec une application progressive selon les régions. Au Japon, les nouveaux prix entreront en vigueur le 1er juillet 2026. L’abonnement individuel d’un mois passera de 306 yens à 400 yens, celui de trois mois de 815 yens à 1 000 yens, et l’abonnement annuel de 2 400 yens à 3 000 yens. L’abonnement familial annuel augmentera de 4 500 yens à 5 800 yens. Pour le Nintendo Switch Online + Expansion Pack, l’abonnement individuel annuel passera de 4 900 yens à 5 900 yens, et l’abonnement familial de 8 900 yens à 9 900 yens. Nintendo a confirmé que des ajustements similaires seraient appliqués en Corée du Sud, sans préciser les montants ni les dates.

Malgré ces hausses, Nintendo maintient des objectifs ambitieux pour la Switch 2. La console a déjà dépassé les prévisions initiales avec 19,86 millions d’unités vendues depuis son lancement en juin 2025, dépassant ainsi la prévision révisée de 19 millions. Pour l’exercice fiscal 2027, l’entreprise a toutefois revu à la baisse ses attentes, tablant désormais sur 16,50 millions d’unités vendues, en raison d’une concentration plus forte des ventes lors de la première année de commercialisation. Nintendo souligne que la Switch 2 a bien démarré et que l’objectif reste de maintenir cette dynamique en élargissant son catalogue de jeux. Parmi les titres à venir figurent Yoshi and the Mysterious Book en mai 2026, Star Fox en juin et Splatoon Raiders en juillet. L’entreprise compte également sur les éditeurs tiers pour enrichir l’offre logicielle et soutenir l’intérêt des joueurs.

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