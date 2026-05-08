En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Outbound, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 mais aussi en version physique, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Construisez votre propre maison sur roues et vivez en totale autonomie. Fabriquez des ateliers et des sources d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique, améliorez et personnalisez votre véhicule, faites pousser des cultures et explorez un monde haut en couleur avec jusqu’à 4 joueurs.

Sources d’énergie

Alimentez votre camping-car électrique avec de l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique.

Construisez

Construisez votre base mobile à l’aide d’un système de construction modulaire. Personnalisez votre véhicule avec de la peinture, des décorations et des meubles pour concevoir votre intérieur.

Cultivez

Aménagez des jardins pour cultiver des plantes et des champignons aussi délicats que délicieux, puis cuisinez-les ou mangez-les crus pour subvenir à vos besoins.

Artisanat

Fabriquez des ateliers et des outils à l’aide des ressources fournies par Mère Nature. Développez des technologies de pointe et combinez-les pour créer de nouveaux matériaux.

Jouez ensemble

Explorez un monde ouvert haut en couleur rempli de biomes, de ressources et de secrets à découvrir avec vos amis. Jouez à Outbound en solo ou avec jusqu’à 4 joueurs en co-op.