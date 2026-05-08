Capcom a déployé une mise à jour gratuite pour Resident Evil Requiem, introduisant un mode bonus inédit intitulé Leon Must Die Forever. Disponible sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch 2, ce contenu additionnel se présente comme un mini-jeu de type rogue-lite, s’éloignant du traditionnel Mercenaries tout en reprenant certains mécanismes de Resident Evil Revelations. Le mode se distingue par une structure aléatoire, où l’ordre des zones et les améliorations de Leon varient à chaque partie, offrant une rejouabilité accrue.

Pour y accéder, les joueurs doivent avoir terminé une première fois le scénario principal. Leon Must Die Forever met exclusivement en scène Leon S. Kennedy, qui devra traverser cinq zones déjà explorées dans le jeu de base, mais peuplées d’ennemis plus coriaces et d’un boss final. Le mode intègre un système de score et un compte à rebours, ainsi que cinq niveaux de difficulté, dont un mode extrême réservé aux joueurs les plus aguerris. Leon peut débloquer des « capacités améliorées » spécifiques à ce mode, renforçant ses capacités offensives ou défensives.

Capcom a souligné que ce mode propose une expérience de combat ininterrompue, fidèle à l’action intense associée à Leon. La progression aléatoire des zones et les combinaisons possibles d’améliorations garantissent des parties uniques à chaque tentative. Le studio a également profité de cette mise à jour pour corriger plusieurs bugs signalés par les joueurs sur l’ensemble des plateformes.

Parallèlement à ce lancement, Capcom a dévoilé une ligne de produits dérivés inspirés de Leon Must Die Forever, incluant des t-shirts, des sweats à manches longues et des hoodies, disponibles sur Amazon.