En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Smalland Survive The Wilds, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Maintenant que les géants ne sont plus, et après des siècles passés à vivre sous terre, les Hominis sortent de leur terrier afin de reprendre possession de la Surface. Participez à l’exode en tant que membre de l’avant-garde et plongez dans une aventure miniature ! Explorez, fouillez, fabriquez et battez-vous afin de vous établir dans ce nouveau monde hostile.

L’AVENTURE SOUS UN NOUVEL ANGLE

Escaladez des arbres aussi grands que des gratte-ciels, faufilez-vous à travers les fissures de bâtiments dévastés, explorez d’épaisses forêts, de dangereux marais et d’étranges ruines à mesure que vous découvrez ce vaste monde ouvert sous un nouvel angle.

TOURNEZ LA NATURE À VOTRE AVANTAGE

Combattez, apprivoisez et montez une grande variété de créatures. Bondissez sur de grandes distances à dos de sauterelle, volez au-dessus des arbres à dos d’oiseau ou faufilez-vous dans les broussailles à dos d’araignée. Il ne tient qu’à vous de conquérir ce monde et les créatures qui l’habitent.

SURVIVEZ SEUL OU PROGRESSEZ À PLUSIEURS

Jouez avec un maximum de 10 amis en mode multijoueur. Explorez, combattez, construisez et survivez en équipe dans cette contrée sauvage.

BÂTISSEZ LES FONDATIONS D’UN NOUVEAU MONDE

Cherchez ou raffinez des ressources pour construire des camps à l’aide de matériaux de différentes qualités, en allant du bois au métal en passant par la pierre. Choisissez votre endroit favori où vous installer ou escaladez de gigantesques arbres pour élire domicile à leur sommet.

FABRIQUEZ DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR ÉQUILIBRER LES FORCES

Collectionnez de puissantes armures qui vous octroient des résistances et des capacités, et associez-les pour personnaliser votre apparence. Ajoutez des ailes à votre armure pour planer dans les airs, ou servez-vous du grappin pour vous balancer d’arbre en arbre.

UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE

Bravez les éléments avec un système de météo variable comprenant des tempêtes mortelles et des changements de saisons qui vous demanderont d’utiliser différentes techniques de survie afin d’éviter une mort prématurée.

AU PROGRAMME

– Un gigantesque monde ouvert en bac à sable à explorer d’un point de vue miniature

– Survivez seul ou travaillez ensemble jusqu’à 10 joueurs

– Apprivoisez et montez des insectes, des araignées, des oiseaux et bien d’autres créatures afin de voyager

toujours plus loin, toujours plus vite

– Explorez le plancher des vaches ou envolez-vous vers d’autres cieux

– Construisez votre base idéale dans un Grand arbre pour qu’elle vous suive de serveur en serveur

– Découvrez l’histoire des Hominis grâce aux quêtes narratives et aux PNJ que vous rencontrez

– Une météo dynamique et des évènements aléatoires qui créent naturellement un environnement vivant

– Personnalisation et améliorations, guerrier ou bâtisseur : à vous de choisir