Le studio indépendant Green Flamingo a révélé Spanky Bat-A-Swing, un jeu de plateforme 3D mêlant action et rythme, dont l’esthétique s’inspire directement des dessins animés des années 1930. Le titre, prévu sur Nintendo Switch, plonge le joueur dans Metronopolis, une ville où chaque élément – ennemis, plateformes, pièges et mécanismes urbains – évolue en synchronisation avec une bande-son électro swing dynamique. La musique ne se contente pas d’accompagner l’expérience : elle en constitue le cœur, dictant le tempo des interactions et transformant l’environnement en une véritable partition vivante.

Le joueur incarne Spanky, une chauve-souris au tempérament rebelle qui refuse de se soumettre au nouveau maire de Metronopolis, Metrognome. Ce dernier a imposé un régime où le rythme est devenu une loi absolue, contraignant chaque citoyen et chaque système à suivre une bande-son omniprésente. Spanky, doté d’oreilles transformées en haut-parleurs surpuissants, décide de se révolter contre cette dictature musicale. Son objectif : gravir les échelons de la ville, affronter les sbires de Metrognome et finalement désactiver le système sonore pour ramener le silence et la paix.

Metronopolis se compose de plusieurs districts, chacun possédant sa propre identité visuelle et musicale. Morguetone, un quartier de cimetière peuplé d’âmes spectrales, contraste avec Blue Vines, une jungle exotique habitée par des animaux et des singes de toutes sortes. Au centre de la ville se trouve Nova Nubla, un district industriel et luxueux, marqué par une technologie de pointe et des secrets bien gardés. Chaque zone propose des défis uniques, avec des mécaniques spécifiques comme l’écholocation ou des conduits d’aération, testant à la fois la précision, le sens du rythme et l’adaptabilité du joueur.

Le gameplay repose sur la maîtrise des mouvements au rythme de la musique. Les ennemis attaquent en suivant des motifs musicaux, les plateformes se déplacent en cadence, et les pièges s’activent selon des temps précis. Le joueur peut choisir de s’adapter à ce rythme pour enchaîner des combos d’attaques fluides ou, au contraire, de le briser pour créer des opportunités tactiques. Les niveaux regorgent de collectibles, dont des disques vinyles qui débloquent de nouvelles pistes pour un lecteur musical intégré au jeu.

L’aventure culmine avec des affrontements contre des boss emblématiques, chacun gardant l’accès à un district. DJ Cobwebb, une araignée à huit pattes dirigeant un club de mausolée, Maestro Bonobotti, un singe hurleur au talent d’opéra mais aux compétences politiques limitées, et Owlivia, une secrétaire rusée et seule capable de tenir tête à Metrognome, figurent parmi les adversaires à vaincre. Ces combats se déroulent en plusieurs phases, chacune associée à une piste musicale différente, obligeant le joueur à analyser les mouvements des ennemis pour transformer chaque duel en une performance rythmique parfaite.

Green Flamingo prévoit de lancer une campagne Kickstarter dans les mois à venir pour soutenir le développement du jeu. Une démo jouable, couvrant les quatre premiers niveaux et le combat contre DJ Cobwebb, est déjà disponible sur Steam.