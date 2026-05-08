Nacon et le studio créateur Crea-ture Studios ont révélé Werewolf: The Apocalypse – Rageborn, un nouveau jeu d’action-aventure Metroidvania inspiré de l’univers World of Darkness. Le titre est prévu pour 2027 sur Nintendo Switch 2, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.

L’histoire suit Taylor, un étudiant dont la véritable nature de loup-garou se révèle après l’assassinat de son amie militante écologiste sous ses yeux. Transformé en monstre, il devient un champion de Gaïa et entame une quête de vengeance à travers les étendues sauvages de l’Alaska. Le joueur incarne ce personnage, capable de changer dynamiquement entre trois formes distinctes, chacune offrant des capacités uniques pour le combat et l’exploration.

La forme humaine, appelée Homid, excelle dans l’utilisation d’armes à distance comme les armes à feu et les arbalètes, tout en permettant une mobilité accrue grâce au kyoketsu shoge. La forme Lupus, celle du loup, est idéale pour la furtivité, les déplacements rapides et les éliminations silencieuses. Enfin, la forme Crinos, la plus puissante, permet des combats rapprochés dévastateurs, avec des combos alimentés par la Rage, et la capacité de briser des obstacles pour accéder à de nouvelles zones.

Le gameplay repose sur un système de combat brutal et réactif, où les ennemis, qu’il s’agisse des mercenaires de Lethe Lab, des machines de Pentex ou d’autres entités surnaturelles, s’adaptent au style de combat du joueur. Ce dernier doit constamment ajuster sa forme pour surmonter les défis, que ce soit en combat ou lors de l’exploration. Par exemple, un drone volant ne peut être abattu qu’en utilisant une arme à distance en forme humaine, tandis que certaines zones nécessitent la forme Lupus pour naviguer sur des plateformes étroites ou franchir des obstacles.

L’Alaska, vaste et interconnecté, se dévoile progressivement au fil de la progression du joueur. En collectant des racines mystiques, ce dernier renforce son lien avec Gaïa et débloque de nouveaux pouvoirs, appelés Gifts. Le système de progression organique permet de personnaliser son build parmi des centaines de combinaisons possibles, offrant une grande liberté dans l’évolution du personnage. Chaque nouvelle compétence ou pouvoir ouvre des chemins jusqu’alors inaccessibles, encourageant une exploration approfondie et la redécouverte de zones déjà visitées.

Le joueur n’est pas seul dans sa quête. En sauvant des alliés capturés par les ennemis, il peut développer sa tanière et renforcer son groupe. Chaque personnage recruté permet de fabriquer et d’améliorer de l’équipement ou des Gifts, contribuant ainsi à la progression globale du joueur.

Le studio Crea-ture Studios, basé au Québec et connu pour Session: Skate Sim, a partagé des détails supplémentaires sur la conception du jeu. Louis Lamarche, directeur créatif et président du studio, explique que l’univers Werewolf: The Apocalypse a été choisi pour son potentiel en matière de Metroidvania, notamment grâce à la mécanique de transformation du personnage. Selon lui, les formes du loup-garou agissent comme des outils dynamiques, permettant de résoudre des énigmes de combat et d’exploration de manière unique. Par exemple, certains ennemis ou boss ne peuvent être vaincus qu’en utilisant plusieurs formes, obligeant le joueur à adapter sa stratégie en temps réel.