Le mois de mars a marqué l’arrivée surprise de Kena: Bridge of Spirits sur Nintendo Switch 2, un portage qui a rapidement trouvé son public parmi les joueurs Nintendo. Ce jeu d’action-aventure narratif, développé par Ember Lab, partage des similitudes avec des franchises emblématiques comme The Legend of Zelda et Pikmin, ce qui en faisait un candidat naturel pour une adaptation sur les consoles de la firme japonaise. La sortie du titre sur Switch 2 a non seulement élargi son audience, mais elle a également relancé les questions concernant une éventuelle arrivée de sa suite, Kena: Scars of Kosmora, sur la même plateforme.

Ember Lab a récemment annoncé Kena: Scars of Kosmora, une suite prévue pour PlayStation 5 et PC. Interrogé sur la possibilité d’un portage sur Nintendo Switch 2, le studio a répondu qu’il se concentrait actuellement sur le développement de la suite pour ces deux plateformes. Cependant, dans une autre partie de l’entretien accordé à Nintendo Everything, les développeurs ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de créer de nouvelles expériences sur Switch 2 à l’avenir. Cette déclaration laisse planer un doute quant à l’avenir de Scars of Kosmora sur la console hybride de Nintendo, d’autant plus qu’Ember Lab n’a pour l’instant que deux jeux à son actif : Bridge of Spirits et sa suite annoncée.

Un autre élément vient complexifier la situation : contrairement au premier opus, auto-édité par Ember Lab, Kena: Scars of Kosmora sera publié par PlayStation Publishing. Cela signifie que Sony aurait son mot à dire concernant un éventuel portage sur Switch 2, une situation similaire à celle rencontrée avec LEGO Horizon Adventures. Malgré ces incertitudes, les déclarations du studio suggèrent que des projets futurs sur Switch 2 ne sont pas exclus.

Le portage de Kena: Bridge of Spirits sur Switch 2 a nécessité un travail d’optimisation technique important. Josh Grier, directeur des opérations chez Ember Lab, a détaillé les défis rencontrés lors du processus. Le studio a dû revoir ses pipelines de contenu pour améliorer les performances, notamment en ajustant les seuils de niveaux de détail (LOD) et en optimisant l’utilisation de la mémoire texture. L’utilisation de HLOD (Hierarchical Level of Detail) a également été affinée pour réduire les appels de dessin et améliorer les performances de rendu. Pour les éléments environnementaux distants, Ember Lab a augmenté l’usage de billboards, des sprites 2D orientés vers la caméra, afin de réduire les coûts géométriques sans altérer visuellement l’expérience.

Les Rot, ces petites créatures emblématiques du jeu, ont également fait l’objet d’une attention particulière. Leur animation et leur personnalité devaient être préservées tout en minimisant la complexité des assets, un équilibre délicat à atteindre. Le jeu utilise également le DLSS pour le suréchantillonnage, avec des paramètres choisis pour atteindre les objectifs visuels du studio tout en maintenant les performances cibles.

Contrairement à d’autres titres sortis sur Switch 2, Kena: Bridge of Spirits ne propose pas de mode à 40 FPS. Ember Lab a expliqué que cette option aurait nécessité des compromis trop importants sur la qualité visuelle, et que le studio a préféré privilégier la cohérence de l’expérience globale. Concernant les mises à jour futures, le studio a indiqué qu’il surveillait les retours des joueurs pour déterminer si des correctifs ou des améliorations, comme l’ajout du gyroscope pour le viseur, seraient nécessaires.

La question d’une version physique du jeu a également été abordée. Ember Lab a confirmé avoir entendu l’intérêt des collectionneurs pour une édition boîte, comme ce fut le cas pour la version PlayStation du premier opus. Bien que rien ne soit encore décidé, le studio a indiqué prendre en compte les retours des fans pour ses futures décisions.

Enfin, Ember Lab a évoqué ses origines et son attachement à la franchise The Legend of Zelda. En 2016, le studio avait réalisé un court-métrage fan intitulé Zelda: Majora’s Mask – Terrible Fate, un projet qui avait marqué les fans de la série. Bien que le studio soit actuellement concentré sur Kena: Scars of Kosmora, Josh Grier a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler un jour sur un jeu Zelda officiel, si l’opportunité se présentait. Pour l’instant, Ember Lab reste focalisé sur l’univers de Kena, mais cette déclaration témoigne de l’influence durable de la licence Nintendo sur son travail.