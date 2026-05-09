Feardemic et Flat Lab ont annoncé la sortie de Menace from the Deep : Complete Edition sur Nintendo Switch, prévue pour le 14 mai 2026. Ce titre, qui mêle roguelike et deckbuilding, plonge les joueurs dans une Amérique des années 1920 imprégnée de mystères lovecraftiens. L’édition complète inclut le DLC The Rift of Sanity, offrant du contenu supplémentaire pour enrichir l’expérience.

Menace from the Deep propose une immersion dans un univers sombre, inspiré du mythe de Cthulhu. Les joueurs y incarnent l’un des quatre héros disponibles, chacun doté d’un deck de cartes et d’un style de combat unique. L’objectif consiste à explorer ce monde hostile, à collecter des fragments de mémoire et à percer les secrets d’une société occulte, tout en résistant à la folie qui guette. L’ambiance pesante et les mécaniques de deckbuilding évolutives garantissent une expérience à la fois stratégique et narrative.

Parmi les fonctionnalités clés, le jeu met en avant une grande rejouabilité grâce à des configurations de parties variées, générées aléatoirement. Les joueurs peuvent façonner leur destin en améliorant leurs cartes, en recrutant des alliés et en acquérant des reliques puissantes. Chaque run offre ainsi des défis uniques, avec des événements étranges et des révélations sur les sombres secrets du monde. Le DLC The Rift of Sanity, inclus dans cette édition, introduit un nouveau personnage, des alliés inédits, des objets supplémentaires et un acte de jeu étendu, prolongeant encore la durée de vie du titre.

L’univers visuel et thématique du jeu s’inspire directement des œuvres de H.P. Lovecraft, avec une esthétique rétro et une atmosphère oppressante. Les joueurs devront gérer leur santé mentale tout en affrontant les horreurs indicibles qui peuplent ce monde. Les mécaniques de deckbuilding, combinées à des éléments de roguelike, permettent d’élaborer des stratégies uniques à chaque partie, renforçant l’immersion et la profondeur du gameplay.