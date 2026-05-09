Pokémon Pokopia, sorti le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, pourrait connaître une extension majeure dès le début de l’année 2027. Plusieurs fuites, dont celles de CentroLeaks et du créateur de contenu Light_88_, suggèrent l’arrivée d’un DLC ambitieux, avec cinq nouvelles zones inspirées de Kanto et plus d’une centaine de Pokémon inédits. Ces révélations, bien que non officielles, s’appuient sur des documents internes datés de 2024 et des déclarations de sources réputées dans la communauté Pokémon.

Selon Light_88_, relayé par GamingBible, le premier DLC de Pokopia viserait une sortie entre janvier et mars 2027. Cette fenêtre correspond à la stratégie habituelle de The Pokémon Company, qui déploie généralement ses extensions majeures environ un an après le lancement d’un titre principal. CentroLeaks a confirmé cette hypothèse en publiant des extraits de documents internes mentionnant cinq zones supplémentaires, ainsi qu’un modèle de déploiement progressif. Pour l’instant, ni Nintendo ni The Pokémon Company n’ont officialisé ces informations, mais les recoupements entre les différentes sources renforcent leur crédibilité.

Les cinq nouvelles zones promises s’inspireraient de la région de Kanto, revisitée dans un style post-apocalyptique. Jadielle deviendrait une forêt de cendres enflammées, Azuria une cité engloutie cachant un trésor mystérieux, et Cramois’Île un volcan mort scellé. Lavanville serait dominée par une tour en ruine s’élevant jusqu’aux nuages, tandis que Céladopole se transformerait en un cratère géant aux profondeurs insondables. Ces ajouts pourraient presque doubler la taille de la carte actuelle, offrant de nouveaux matériaux, terrains et possibilités de décoration pour les habitats des joueurs.

En plus des zones, le DLC introduirait plus de cent nouveaux Pokémon, dont les starters de Pokémon Vents et Vagues. Light_88_ évoque également de nouvelles formes de Métamorph, dont une version Krabboss adaptée à l’exploration sous-marine. Cette dernière permettrait d’accéder à des ressources et coffres actuellement inaccessibles, ouvrant la voie à des chantiers aquatiques inédits. Les documents fuités suggèrent que ces zones pourraient être déployées une par une, plutôt que toutes en même temps, afin de maintenir l’engagement des joueurs sur plusieurs années.

Pokémon Pokopia, déjà considéré comme un jeu particulièrement riche, pourrait ainsi voir son contenu étendu de manière significative. Les biomes actuels, comme Terrassec, Grisemer ou Flotîles-Millefeux, occupent déjà les joueurs pendant des centaines d’heures. L’ajout de cinq nouvelles zones, chacune avec ses propres défis et créatures, prolongerait encore cette durée de vie. Les développeurs, parmi lesquels Game Freak et Omega Force, semblent vouloir soutenir le titre sur le long terme, une approche qui rappelle les mises à jour régulières des jeux Pokémon principaux.

Les fuites indiquent également que ces ajouts pourraient prendre la forme de mises à jour gratuites plutôt que d’un DLC payant unique. Cette stratégie, déjà utilisée par Nintendo pour d’autres exclusivités, permettrait de maintenir l’intérêt des joueurs sans alourdir le coût initial. Les documents de 2024 mentionnent un déploiement échelonné, avec potentiellement une zone par an, ce qui assurerait une présence constante dans l’actualité du jeu.