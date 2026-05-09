Kwalee et Smart Raven Studio ont annoncé aujourd’hui la disponibilité d’une démo de Rune Dice sur le Nintendo eShop, permettant aux joueurs de découvrir le titre avant sa sortie officielle prévue le 19 mai 2026 sur Nintendo Switch. Ce jeu de stratégie mêlant physique réaliste et magie ancienne propose une expérience de combat tactique où les dés fusionnent pour créer des combos dévastateurs.

Rune Dice transporte les joueurs sur des champs de bataille enchantés où chaque lancer de dé peut déclencher des enchaînements destructeurs. Le gameplay repose sur une mécanique de fusion de dés : en associant des dés identiques, les joueurs obtiennent des dés plus puissants qui recherchent automatiquement leurs équivalents pour générer des combos en cascade. La précision du lancer et la stratégie de placement des dés deviennent alors essentielles, car chaque décision influence directement l’issue des combats. Les joueurs doivent anticiper les mouvements des ennemis et les synergies possibles pour exploiter pleinement le potentiel des fusions de dés et éliminer des vagues entières d’adversaires en quelques coups.

Le jeu propose huit classes uniques, chacune offrant plusieurs héros aux combinaisons de dés et capacités magiques distinctes. Cette diversité garantit une expérience de jeu variée à chaque partie, avec des styles de jeu radicalement différents selon le choix du héros. Les joueurs peuvent incarner un Voleur pour propager du poison parmi les rangs ennemis, un Mage pour déclencher des tempêtes de foudre, ou un Guerrier lourdement armé pour absorber d’énormes quantités de dégâts. Chaque classe ouvre la voie à des approches tactiques et des synergies uniques, renforçant la rejouabilité du titre. Le système de progression permet de monter de niveau, d’accomplir des quêtes et de débloquer des récompenses, tandis que les héros évoluent différemment selon leurs caractéristiques initiales.

Les affrontements culminent avec des batailles contre des boss et mini-boss dotés de capacités uniques qui mettent à l’épreuve la stratégie des joueurs. Certains adversaires invoquent des sbires supplémentaires, d’autres manipulent le champ de bataille ou modifient les règles de combat en cours de partie. Pour triompher, les joueurs doivent adapter leur collection de dés et leurs tactiques en fonction des menaces rencontrées. Chaque boss représente un défi distinct, nécessitant une préparation minutieuse et une maîtrise des mécaniques de fusion de dés.

La personnalisation du deck occupe une place centrale dans Rune Dice. Les joueurs collectent des dés magiques lors des combats ou via des achats en boutique, tout en découvrant des reliques permanentes qui améliorent leurs capacités. Les runes tactiques, quant à elles, permettent de manipuler le champ de bataille et d’ajouter une couche stratégique supplémentaire. Les autels anciens offrent la possibilité de risquer ses dés pour obtenir des améliorations, ou de construire son arsenal progressivement en jouant la prudence. Les synergies entre les attaques de dés, les bonus des reliques et les effets des runes créent des combinaisons dévastatrices, offrant une profondeur stratégique quasi illimitée.

Parmi les autres fonctionnalités notables, Rune Dice propose une génération procédurale des cartes, garantissant des rencontres et des environnements variés à chaque partie. Le système de progression inclut des systèmes de récompenses et d’achievements pour motiver les joueurs à explorer toutes les possibilités offertes par le jeu. Les mécaniques de fusion de dés, combinées à une physique réaliste, créent une expérience où chaque lancer peut basculer le cours d’un combat en quelques secondes.