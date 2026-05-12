Indiana Jones et le Cercle Ancien est désormais disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch™ 2. ​​L’aventure vous attend dès aujourd’hui en magasin sur une carte de jeu physique ou au format numérique sur le Nintendo eShop. Élu Jeu d’aventure de l’année (D.I.C.E. Awards) en 2025 et récompensé ​​plus de 90 fois, Indiana Jones et le Cercle Ancien™ propose une expérience cinématographique qui vous permet de vous glisser dans la peau du célèbre archéologue.

Développé par MachineGames, en partenariat avec Lucasfilm Games, Indiana Jones et le Cercle Ancien™ associe décors à couper le souffle, énigmes complexes et combats à mains nues intenses dans une épopée Indiana Jones™ plus vraie que nature. L’histoire se déroule entre les opus Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue™ et Indiana Jones et la Dernière Croisade™ et vous plonge dans une aventure narrative solo inédite remplie de mystères archéologiques, de dangers et de complots.

Les joueurs pourront désormais emporter l’aventure partout, et, grâce à la prise en charge des commandes par mouvement sur la Nintendo Switch™ 2, l’immersion est plus intense que jamais lors des infiltrations, des combats et des phases de réflexion, qui opposeront les aventuriers à des forces sinistres à travers le monde.

Le DLC narratif Indiana Jones et le Cercle Ancien​™​: L’Ordre des Géants est disponible à la vente séparément, et permet d’obtenir la célèbre tenue du Temple maudit™ d’Indy.

En outre, les joueurs sur toutes les plateformes ont reçu gratuitement la tenue du night-club de Shanghai pour Indy. Indiana Jones et le Cercle Ancien™ est actuellement disponible sur consoles Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, PlayStation®5 et PlayStation®5 Pro, ainsi que sur PC et dans le Game Pass.