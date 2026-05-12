Abylight Studios a officiellement annoncé que One Military Camp, son jeu de stratégie et de construction de camp militaire, fera son arrivée sur la nouvelle Nintendo Switch 2. Les joueurs pourront ainsi construire, gérer et développer leur propre quartier général militaire directement sur la console portable ou en mode docké, avec une expérience optimisée pour la nouvelle console.

Cette version sur Nintendo Switch 2 propose une expérience complète, incluant l’intégralité de la campagne, le mode Bac à sable, ainsi que tous les biomes disponibles dès le départ : forêt, désert, neige, jungle et désert de sable. Le jeu offre également un système de personnalisation poussé, permettant aux joueurs de façonner leur camp selon leurs préférences. Le contrôle a été repensé pour s’adapter à une utilisation avec une souris, offrant une prise en main plus intuitive et précise.

One Military Camp sera disponible dans plusieurs langues, dont l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le russe, le chinois simplifié, le thaï, le japonais et le catalan, garantissant une accessibilité optimale pour un public international.

Dans One Military Camp, les joueurs incarnent le dernier espoir d’une région ravagée par un tyran maléfique qui a conquis tous les territoires sauf un. Leur mission : restaurer un ancien camp militaire en ruines, recruter des soldats, les former et les envoyer en mission pour libérer le monde. Le jeu mélange stratégie, gestion de ressources et développement tactique, avec une touche d’humour absurde et de références aux films de guerre.

Le joueur doit gérer l’économie, la logistique et l’organisation de son camp. Il doit placer les bâtiments de manière stratégique, embaucher du personnel pour assurer le bon fonctionnement des installations et organiser des cours de formation pour ses recrues. Les défenses du camp sont essentielles, car l’ennemi enverra des espions et des drones pour tenter de saboter les efforts des joueurs. Une gestion rigoureuse des ressources et du bien-être des soldats est indispensable pour éviter les blessures et maintenir l’efficacité du camp.

Le jeu propose également un système de spécialisation des soldats. Bien qu’ils commencent comme de simples recrues, les joueurs peuvent attribuer des compétences spécifiques à chacun, les transformant en spécialistes d’élite dans différentes classes. Les meilleurs soldats peuvent même devenir des instructeurs pour former les nouvelles recrues. Les missions, variées et exigeantes, nécessitent une équipe équilibrée, chaque objectif demandant des spécialités différentes.

La campagne, riche en humour et en références cinématographiques, permet de sauver des héros qui offrent des bonus spéciaux pour le camp. En plus de la campagne, le mode Bac à sable offre une liberté totale : les joueurs peuvent choisir leur biome, les défis et les conditions de départ, personnalisant ainsi leur expérience selon leurs envies.

Pour ajouter une touche unique, One Military Camp permet de personnaliser son camp avec des hymnes, des drapeaux, des signalisations et même des enregistrements vocaux pour motiver les troupes grâce au système de sonorisation. Chaque détail compte pour créer un camp militaire qui reflète la vision du joueur.

Avec cette sortie sur Nintendo Switch 2, One Military Camp promet d’offrir une expérience de stratégie et de construction immersive, alliant profondeur de gameplay et personnalisation poussée. Les fans de gestion et de tactique pourront ainsi plonger dans un univers où chaque décision compte, que ce soit en mode campagne ou en Bac à sable.