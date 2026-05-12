Un nouveau trailer mettant en scène Rinwell, personnage de Tales of Arise, vient d’être dévoilé pour Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition. Dans cette séquence, Rinwell s’effondre devant Alphen et Shionne après avoir épuisé ses forces, avant de rejoindre leurs rangs pour aider à secourir la force de résistance dans la région de Cyslodia. Ce trailer offre un aperçu supplémentaire de son rôle dans l’histoire et de son évolution aux côtés des autres protagonistes.

L’intrigue de Tales of Arise prend place dans un univers où Rena, souveraine de Dahna, a régné pendant trois siècles en exploitant les ressources de la planète et en privant ses habitants de leur dignité et de leur liberté. L’histoire suit deux individus nés sur des mondes différents, Alphen et Shionne, déterminés à changer leur destin et à forger un avenir nouveau. Leur quête les mène à rencontrer Nazamil, une jeune fille mystérieuse, fille d’un seigneur Renan et d’une Dahnane, dont le destin est lié à une malédiction ancienne. Les six personnages principaux, unis par des liens indéfectibles, devront affronter les défis qui les attendent pour tenter de briser le sortilège qui pèse sur elle.

La version Beyond the Dawn Edition de Tales of Arise fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 le 22 mai.

Rinwell est l’un des personnages les plus marquants de Tales of Arise, à la fois par son rôle narratif et par la portée symbolique qu’elle incarne au sein de l’histoire. Originaire de Cyslodia, elle appartient au peuple dahnan, opprimé depuis des siècles par les Renans. Pourtant, contrairement à la majorité des siens, Rinwell maîtrise les arts astraux, une forme de magie normalement réservée à leurs oppresseurs. Cette particularité fait d’elle une figure à part, porteuse d’un héritage aussi rare que dangereux dans un monde où la simple pratique de la magie par un Dahnan peut être condamnée.

Au début de l’aventure, Rinwell se distingue par une personnalité méfiante et souvent dure, en particulier envers les Renans. Sa vision du monde est profondément marquée par la souffrance et les injustices qu’elle a observées et subies. Cette colère, presque instinctive, guide une grande partie de ses réactions et alimente une hostilité qu’elle a du mal à contenir. Elle n’est pas seulement une jeune mage talentueuse, mais aussi une adolescente façonnée par un contexte de violence et de domination, ce qui donne à ses prises de position une intensité particulière.

Cependant, au fil de l’aventure, Rinwell évolue, confrontée à des situations et à des individus qui remettent en question ses certitudes. Sa relation avec Shionne, notamment, joue un rôle essentiel dans cette transformation. Là où elle ne voyait initialement qu’une ennemie, elle apprend progressivement à reconnaître la complexité des individus au-delà de leur appartenance. Ce cheminement n’efface pas sa colère, mais il l’amène à la comprendre et à la canaliser.

Son parcours est ainsi étroitement lié aux thèmes centraux du jeu, en particulier ceux de la haine héritée, de la mémoire des injustices et de la possibilité de dépasser les cycles de vengeance. Rinwell incarne cette tension permanente entre le désir de justice et le risque de sombrer dans une haine aveugle. Son évolution narrative illustre avec justesse la difficulté de pardonner sans renier ce que l’on a vécu, et la nécessité de construire un regard plus nuancé sur le monde.

En parallèle de son importance scénaristique, Rinwell occupe une place clé dans le système de combat. En tant que mage, elle se spécialise dans les attaques à distance et les sorts élémentaires, capables d’infliger des dégâts considérables. Sa capacité à accumuler et à enchaîner ses incantations lui permet de déployer une puissance impressionnante lorsqu’elle est bien maîtrisée. Elle dispose également d’une aptitude particulière lui permettant d’interrompre les sorts adverses.