Plusieurs nouvelles éditions physiques à destination de la Nintendo Switch 2 ont été officialisées, avec un point commun notable : la présence du jeu complet directement sur la cartouche, sans recours à un téléchargement additionnel. Cette approche, encore loin d’être systématique sur la nouvelle génération de supports Nintendo, concerne pour l’instant trois productions aux profils très différents : Wanderstop, Coffee Talk Tokyo et Call of the Elder Gods.

Le cas de Wanderstop s’inscrit dans une collaboration entre iam8bit, Annapurna Interactive et Ivy Road. Déjà disponible depuis le 11 mars 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, le jeu poursuivra son déploiement sur consoles Nintendo avec une sortie prévue le 25 juin sur Switch et Switch 2 en version dématérialisée. Son édition physique interviendra ensuite le 28 août 2026. Cette version Switch 2, proposée à 49,99 dollars, inclut l’intégralité du jeu sur la cartouche. Elle sera distribuée chez certains revendeurs, avec en parallèle une édition exclusive iam8bit vendue au même tarif via la boutique en ligne de l’éditeur, incluant une jaquette extérieure spécifique. Des bonus sont également prévus avec un pack de stickers inspirés des champignons du jeu ainsi qu’un poster double face au format 12 x 18 pouces représentant Alta, Boro et un flacon de puffins chaotiques.

Wanderstop se présente comme une expérience narrative centrée sur le changement et le lâcher-prise, prenant la forme d’un jeu de gestion de salon de thé dans une forêt magique. Le joueur y incarne Alta, une combattante déchue contrainte de ralentir et de s’adapter à un quotidien radicalement opposé à son identité. La progression repose sur la culture et la récolte d’ingrédients, la préparation de boissons via un dispositif atypique, et les interactions avec les voyageurs de passage, chacun apportant son histoire. Le titre met également l’accent sur des moments de calme et d’introspection, en cohérence avec sa thématique autour du burnout et de l’équilibre entre vie personnelle et travail. En complément, deux éditions vinyles de la bande originale, Wanderstop 2xLP et Wanderstop FM 2xLP, sont annoncées au prix de 42,99 dollars chacune, avec une sortie également calée au 28 août.

Coffee Talk Tokyo bénéficiera lui aussi d’une sortie physique sur Nintendo Switch 2, attendue le 4 septembre 2026 selon les listings de distributeurs, avec une distribution assurée par PM Studios. Contrairement à certaines pratiques observées sur la console, cette version sera proposée sous forme de cartouche complète et non de game-key card. Le jeu sera néanmoins disponible en version numérique en amont, avec une sortie prévue le 21 mai 2026 sur l’eShop après un report, alors qu’il était initialement planifié pour le 5 mars.

Ce nouvel épisode de la licence Coffee Talk transporte le concept dans un café tokyoïte où humains et créatures fantastiques se retrouvent pour partager leurs histoires. Le joueur incarne un barista chargé de préparer des boissons adaptées aux émotions et aux besoins des clients, influençant directement le déroulement des conversations. L’expérience introduit de nouveaux personnages, dont Kenji, un kappa salarié à la retraite, Vin, assistant du café marqué par son passé, et Ayame, une jeune femme récemment décédée cherchant à comprendre sa nouvelle condition. Le jeu conserve une structure narrative forte, soutenue par une bande-son lo-fi signée Andrew “AJ” Jeremy, déjà à l’œuvre sur les précédents épisodes, et enrichie de mécaniques comme la personnalisation du latte art ou l’exploration du réseau social fictif Tomodachill.

Enfin, Call of the Elder Gods s’inscrit dans un registre très différent, en tant qu’aventure narrative et puzzle à la première personne inspirée de l’univers lovecraftien. Suite de Call of the Sea sorti en 2020, le jeu est d’ores et déjà disponible en version numérique sur Nintendo Switch 2 au prix de 24,99 euros, avec une remise de lancement de 20 %. Une édition physique est également prévue plus tard dans l’année en partenariat avec Microids, sous la forme d’une version limitée. Celle-ci inclura le jeu de base sur cartouche, un artbook de 44 pages, une bande originale numérique de 29 pistes ainsi que divers bonus liés au jeu.

L’expérience propose d’incarner deux personnages, le professeur Harry Everhart et Evangeline Drayton, dans une enquête mêlant disparition, deuil et phénomènes inexpliqués. Le gameplay repose sur l’observation, la logique et l’exploration d’environnements variés allant de la Nouvelle-Angleterre à des régions plus extrêmes comme l’Arctique ou des cités anciennes hors du temps. Le titre met également en avant une narration entièrement doublée, avec notamment la participation de Yuri Lowenthal et Cissy Jones, et une direction artistique propulsée par l’Unreal Engine 5.