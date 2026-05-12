Two Point Museum, sorti fin 2025 sur Nintendo Switch 2, propose une version déjà jugée solide malgré une interface utilisateur parfois peu fluide.

Une mise à jour 9.0 apportera des contrôles souris sur la console, optimisant la navigation dans les menus et les options. Cette amélioration, déjà disponible sur d’autres plateformes depuis le mois dernier, débarquera sur Switch 2 le 13 mai en même temps qu’un aperçu du DLC Arty-Facts, qui ajoutera du contenu lié aux musées d’art. Le DLC complet sera publié ultérieurement sur la console.