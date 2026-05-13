La mise à jour All Pain No Gain pour Brotato est annoncée pour une sortie prochaine sur Nintendo Switch et Switch 2. Cette mise à jour introduit plusieurs nouveautés majeures, dont une nouvelle difficulté intitulée Nightmare, un personnage inédit nommé Wounded, une arme supplémentaire avec le Rail Gun, ainsi que divers ajustements et améliorations. Les joueurs les plus expérimentés trouveront ici des défis supplémentaires, tandis que les modifications apportées aux armes et aux objets visent à rééquilibrer l’expérience globale.

La difficulté Nightmare se positionne comme l’une des principales attractions de cette mise à jour. Conçue pour les joueurs en quête de défis plus exigeants, elle augmente significativement la difficulté en augmentant les dégâts, les points de vie et la vitesse des ennemis par rapport à la difficulté Danger 5. De nouveaux ennemis font leur apparition dans cette difficulté, et des événements temporels inédits perturbent la progression. Pour accéder à Nightmare, il est nécessaire d’avoir remporté au moins dix parties sur la difficulté Danger 5 avec des personnages différents ou sur des cartes variées, sauf si le joueur possède déjà le DLC Abyssal Terrors, auquel cas les parties sur différentes zones suffisent. Une fois débloquée, cette difficulté reste accessible sans restriction supplémentaire. Les joueurs qui parviennent à terminer une partie en Nightmare avec un personnage obtiennent une illustration supplémentaire dans le menu de sélection des personnages.

Le personnage Wounded fait son entrée avec des caractéristiques uniques. Il meurt en un seul coup et commence la partie avec un objet Tardigrade, tout en disposant des statistiques du profil Well-Rounded. Une particularité de ce personnage est l’absence de certains types d’objets dans les magasins et les caisses, notamment ceux liés à la régénération et à la santé. Pour débloquer Wounded, il faut terminer une partie en difficulté Nightmare avec n’importe quel personnage et sur n’importe quelle zone.

Le Rail Gun est la nouvelle arme ajoutée à l’arsenal des joueurs. Son mécanisme repose sur une augmentation progressive de ses dégâts toutes les cinq secondes, à condition que le joueur ne subisse aucun coup pendant cette période. Les dégâts se réinitialisent à chaque vague. Cette arme est débloquée après avoir terminé une partie avec le personnage Wounded, quelle que soit la difficulté. Par ailleurs, le Rail Gun est désormais disponible en tant qu’arme de départ pour plusieurs classes, dont Hunter, Ranger, Baby, Buccaneer, Apprentice, Jack, Renegade, Multitasker, Soldier, Builder, Vagabond, Lute et Ghost. D’autres armes, comme le Knife pour Hunter ou le Spiky Shield, Chopper, Hatchet, Quarterstaff et Rail Gun pour Well-Rounded, ont également été ajoutées à la liste des armes de départ pour certaines classes.

La mise à jour introduit également de nouveaux ennemis dans deux zones distinctes. Dans la zone Crash Zone, cinq nouveaux adversaires font leur apparition : le Horned Fly, le Corrupted Buffer, le Dire Junkie, le Mad Slasher et le Mad Slasher Egg, ainsi que le Horned Spitter. Dans la zone Abyss, dix nouveaux ennemis sont ajoutés, parmi lesquels figurent le Firemane Anemone, l’Infected Blobfish, le Scaled Diplocaulus, le Mad Dragonfish, le Scaled Goblin Shark, le Spiky Lung, le Bloated Pufferfish, le Scaled Stargazer, le Brainy Squid et le Cool Walrus. Ces nouveaux adversaires sont accompagnés de versions renforcées dans le mode sans fin de la difficulté Nightmare pour les deux zones concernées.

Plusieurs améliorations de qualité de vie ont été intégrées à cette mise à jour. Le menu de sélection des personnages propose désormais une option permettant de choisir une zone aléatoire parmi celles disponibles, avec un affichage de la zone sélectionnée à l’écran suivant. En cas de mort, le jeu indique désormais qui a infligé le coup fatal. Un panneau d’information a été ajouté dans le menu de sélection des difficultés pour expliquer les conditions de déblocage des nouvelles difficultés. Les joueurs peuvent également ajuster les paramètres d’accessibilité liés aux projectiles dans la difficulté Nightmare, avec des options pour désactiver, activer ou amplifier ces effets. D’autres ajustements incluent des améliorations visuelles, comme l’affichage des icônes de niveau affectées par les paramètres de couleur d’accessibilité, et des options supplémentaires lorsque le jeu perd le focus. Les icônes de mise à niveau sont désormais influencées par les paramètres de couleur d’accessibilité, et des indicateurs visuels ont été ajoutés pour signaler les modifications d’accessibilité dans le titre de la partie.

L’équilibrage des armes et des objets a fait l’objet d’une attention particulière, avec des ajustements apportés à plusieurs équipements pour rééquilibrer leur efficacité, notamment dans les premières vagues et en difficulté Nightmare. Parmi les modifications notables, on peut citer des réductions de prix pour certains objets comme l’Anchor, le Brick, le Hatchet, le Quarterstaff et le Trident, ainsi que des augmentations de dégâts ou de performances pour d’autres, comme le Cacti Club, l’Excalibur, les Flaming Brass Knuckles, le Ghost Flint, le Hammer, la Hand Harvesting, le Knife, le Mace, le Plank, le Powerfist, le Sword, le Thunder Sword, le Warhammer, le Blunderbuss, le Flute, le Medical Gun, le Minigun, l’Obliterator, le Pistol, le Potato Gun, le Shuriken, le Taser et le Wand. Certains objets ont vu leur prix réduit ou leurs statistiques modifiées pour améliorer leur viabilité, tandis que d’autres, comme le Spiky Shield ou le Doc Moth, ont subi des ajustements plus spécifiques. Par exemple, le Spiky Shield voit son échelle d’armure réduite, tandis que le Doc Moth est désormais interdit pour les classes Druid et Golem.

Les événements temporels introduits dans la difficulté Nightmare ajoutent une couche supplémentaire de complexité. Parmi ceux-ci figurent les Environmental Projectiles, où des projectiles traversent la carte avec une vitesse et une quantité croissantes, et le brouillard obscurcissant (Obscuring Fog), qui réduit la visibilité pendant certaines vagues spécifiques, notamment les vagues 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17 et 18. Les effets de certains objets, comme le Campfire, la Lantern, la Candle, le Greek Fire et le Lighthouse, ont été ajustés pour interagir avec ce brouillard, offrant des niveaux de visibilité variables. Les explosions éclairent brièvement le brouillard de guerre, ajoutant une dimension tactique supplémentaire.

Deux nouvelles réalisations (achievements) sont disponibles avec cette mise à jour. La première consiste à terminer une partie en difficulté Nightmare, tandis que la seconde est liée à l’utilisation du personnage Wounded. Ces réalisations s’ajoutent aux conditions de déblocage des nouveaux contenus et offrent aux joueurs des objectifs supplémentaires à atteindre.

Enfin, plusieurs corrections et ajustements techniques ont été apportés. Parmi ceux-ci, on note la réorganisation du codex et du magasin pour améliorer la lisibilité, la correction de références erronées dans les listes d’objets bannis, et la localisation complète de la mise à jour. Les options de tri dans le codex et le magasin ont été corrigées, et les ennemis dans le codex sont désormais correctement triés par type d’entité. Les joueurs peuvent également remarquer des améliorations dans l’affichage des boutons pour le Codex et les Options, ainsi que des ajustements dans le tri aléatoire des zones, qui sélectionne désormais la difficulté minimale des personnages débloqués pour permettre aux joueurs de voir les réalisations manquantes.

Cette mise à jour All Pain No Gain pour Brotato apporte donc une série de contenus et d’ajustements qui devraient enrichir l’expérience de jeu, notamment pour les joueurs recherchant un défi accru. Entre la nouvelle difficulté Nightmare, les ajouts de personnages et d’armes, ainsi que les nombreux rééquilibrages, les possibilités de gameplay sont élargies, tout en offrant des défis supplémentaires aux plus aguerris. Les améliorations de qualité de vie et les corrections techniques contribuent également à rendre l’expérience plus fluide et accessible, tout en maintenant l’équilibre général du jeu.

Brotato – Mise à jour « All Pain No Gain » version 1.1.15 – Notes de patch

Nouvelle difficulté : Cauchemar

Nouveaux événements en cours de partie dans cette difficulté : Projectiles environnementaux : des projectiles traversent le niveau avec une vitesse et une quantité croissantes. Brouillard obscurcissant : la visibilité est réduite pendant certaines vagues. Vagues concernées → (5, 6 ou 7) / (10, 11 ou 12) / (16, 17 ou 18).

Nouveau bestiaire en mode Cauchemar.

Déblocage : terminer le jeu en Danger 5 au moins 10 fois dans différentes zones ou avec différents personnages.

Battre la difficulté Cauchemar avec un personnage octroie un cadre dans le menu de sélection des personnages.

Nouveau personnage : Blessé (Wounded)

Meurt en un seul coup.

Commence avec un Tardigrade et les statistiques de l’Équilibré.

En contrepartie, les objets liés à la Régénération et à la Santé sont bannis de la boutique et des caisses.

Déblocage : vaincre la difficulté Cauchemar avec n’importe quel personnage dans n’importe quelle zone.

Nouvelle arme : Fusil à rails (Rail Gun)

Les dégâts du Fusil à rails augmentent toutes les 5 secondes tant que le joueur n’a pas été touché ; ils sont réinitialisés à chaque vague.

Déblocage : terminer le jeu (n’importe quelle difficulté) avec le personnage Blessé.

Qualité de vie

La sélection de personnage propose désormais une option zone aléatoire (si plusieurs zones sont disponibles) ; la zone est choisie sur l’écran suivant.

Affichage de ce qui a tué le personnage à l’écran de mort.

Ajout d’un panneau dans le menu de sélection de la difficulté pour informer les joueurs sur la manière de débloquer de nouvelles difficultés.

Option dans les paramètres d’accessibilité pour désactiver, activer ou amplifier les projectiles de feu (Projectile Fire) en difficulté Cauchemar.

Ajout d’options lorsque le jeu perd le focus.

Les icônes d’amélioration sont désormais affectées par le réglage de couleur d’accessibilité (couleur positive).

Arme de départ

Le Fusil à rails est désormais ajouté comme arme de départ pour : Chasseur, Rôdeur, Bébé, Boucanier, Apprenti, Jack, Renégat, Multitâche, Soldat, Bâtisseur, Vagabond, Luth et Fantôme.

Liste des nouveaux ennemis de la Zone Crash

Mouche cornue

Buffer corrompu

Drogué féroce

Balafreur fou

Œuf de Balafreur fou

Cracheur cornu

Liste des nouveaux ennemis des Abysses

Anémone à crinière de feu

Poisson blob infecté

Diplocaulus écailleux

Poisson-dragon fou

Requin gobelin écailleux

Poumon épineux

Poisson-globe boursouflé

Astronome écailleux

Calamar cérébral

Morse cool

Modifications supplémentaires

Ajout de nouveaux monstres améliorés au mode Cauchemar infini dans les deux zones.

Ajout d’un indicateur dans le titre de la partie lorsque les projectiles de feu ont été désactivés ou amplifiés via les paramètres d’accessibilité.

Avec le nouvel événement Brouillard, visibilité du brouillard accrue en équipant certains objets : Feu de camp : 50 % Lanterne : 75 % Bougie : 25 % Feu grégeois : 75 % Phare : 100 %

Les explosions illuminent brièvement le brouillard de guerre.

Objet Doc Moth banni pour le Druide et le Golem.

Correction du tri dans le codex et la boutique ; réordonnancement des monstres dans le codex si triés par type d’entité.

Correction de Aileron mal référencé dans la liste des objets bannis pour le Trappu.

Ajout du Couteau comme arme de départ pour le Chasseur.

Ajout de l’étiquette Dégâts Élémentaires à l’objet Livre.

La zone aléatoire sélectionne désormais la difficulté minimale obtenue par le personnage sur l’ensemble des zones, afin de visualiser ce qui manque.

Ajout de Bouclier à piques , Fendoir , Hachette , Bâton de combat et Fusil à rails comme armes de départ pour l’Équilibré.

Ajout de la localisation complète de cette mise à jour « All Pain No Gain ».

Correction de la surbrillance des boutons Codex et Options.

Équilibrage des armes

Certaines armes étaient restées à la traîne, surtout dans les premières vagues et en difficulté Cauchemar. Voici les ajustements (améliorations, sauf mention contraire) :

Ancre (DLC) : Prix réduit (51/95/190 → 48/90/175). Échelle de Malédiction augmentée (65%/90%/125% → 75%/100%/125%).

Brique (DLC) : Quantité de matériaux récoltés augmentée (10/30/60/120 → 10/30/75/200).

Club à cactus : Échelle de Dégâts à distance augmentée (50%/60%/70%/80% → 60%/70%/80%/100%). Dégâts de base accrus (10/20/30/50 → 15/20/35/60). Dégâts des épines changés (1/1/1/1 → 1/2/3/4).

Excalibur : Armure négative réduite (-3 → -2).

Poings américains enflammés : Dégâts de base augmentés (16/32/64 → 20/40/80). Dégâts de brûlure augmentés (8×5/12×6/15×7 → 10×5/15×6/18×7).

Silex fantôme : Dégâts augmentés (6/9/12/18 → 6/9/12/20). Portée accrue (150/160/170/180 → 170/180/190/200).

Marteau : Dispose désormais de 10%/15%/20% de perforation avec répulsion (identique au Harpon). Dégâts de base augmentés (35/70/110 → 40/75/120). Coût réduit (51/95/190 → 46/86/151).

Main : Récolte accrue (3/6/9/18 → 3/6/12/25).

Hachette : Prix réduit (15/31/61/122 → 10/22/45/91). Dégâts de base augmentés (5/10/20/40 → 7/11/22/45). Échelle de Vitesse d’attaque revue à la hausse (15% → 20% par tier), mais vitesse d’attaque de base légèrement nerfée (9/7/5/3 → 9/8/7/6).

Masse (DLC) : Chances de critique améliorées (T2 : 3→4 %, T3 : 3→8 %, T4 : 3→12 %).

Couteau : Dégâts de base augmentés (6/9/12/20 → 9/13/18/25). Prix réduit (15/31/61/122 → 10/22/45/91).

Planche : Triple échelle augmentée (50%/60%/70%/80% → 60%/70%/80%/90%). Dégâts de base relevés (10/15/20/25 → 10/15/20/30). Chance d’explosion accrue (25%/30%/35%/40% → 25%/30%/40%/50%).

Poing américain : Dégâts de base augmentés (40/60 → 40/80). Taille d’explosion agrandie (0,75/1 → 1/1,25).

Bâton de combat : Prix réduit (17/34/66/130 → 15/31/61/122).

Tournevis : Portée accrue (125 → 135). Multiplicateur de critique augmenté (x2 → x2/x2,15/x2,3/x2,5). Échelle d’Ingénierie accrue (50% → 50%/60%/70%/80%).

Bouclier à piques : Échelle d’Armure réduite (100%/125%/150%/200% → 80%/100%/130%/170%).

Épée : Dégâts de base augmentés (25/40/60 → 30/45/65).

Trident (DLC) : Prix réduit au tier 2 (52 → 49).

Épée de foudre : Dégâts de base augmentés (30/60 → 40/75).

Marteau de guerre (DLC) : Dégâts de base augmentés (100/175 → 100/200). Échelle d’Ingénierie accrue (100%/150% → 150%/200%). Balises modifiées (Contondant/Outil).

Tromblon (DLC) : Dégâts réduits (25/50/80 → 22/45/70). Échelle de Dégâts à distance augmentée (100%/125%/150% → 110%/135%/170%).

Flûte (DLC) : Vitesse d’attaque améliorée (60/55/50/45 → 50/45/40/35). Dégâts modifiés (tier 1 : 5 → 6).

Pistolet médical : Vitesse d’attaque améliorée à chaque tier (T1 40→35, T2 34→30, T3 27→25, T4 20→17). Vol de vie augmenté (T1 0,4→0,5, T2 0,45→0,55, T3 0,5→0,6, T4 0,6→0,65).

Minigun : Dégâts augmentés (1/3 → 2/5). Réduction des dégâts par perforation diminuée (50%/50% → 25%/25%). Vitesse d’attaque modifiée (3/2 → 3/3).

Obliterator : Dégâts augmentés (250/350 → 250/400).

Pistolet : Chances de critique accrues (5%/10%/15%/20% → 10%/15%/20%/25%).

Lance-patate : Échelle de Dégâts à distance revue à la hausse (25% → 40%). Vitesse d’attaque nerfée (15/10/3 → 15/10/5). Dégâts de base augmentés (1/1/1 → 3/5/10).

Shuriken : Dégâts de base augmentés (6/8/10/15 → 7/9/11/15).

Taser : Dégâts augmentés (6/6/6/12 → 7/7/7/14).

Baguette : Perforation ajoutée (0 → 1 à tous les tiers). Prix réduit (12/26/52/105 → 10/22/45/91).

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