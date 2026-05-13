Bandai Namco Entertainment America Inc. et TAMSOFT CORPORATION annoncent la sortie de Captain Tsubasa 2: World Fighters sur Nintendo Switch le 28 août 2026, marquant le retour de la licence emblématique après plus de six ans d’absence. Le jeu transforme les matchs de football en affrontements spectaculaires où les joueurs peuvent déclencher des super-mouvements pour le dribble, les tacles, les passes et les tirs au but, offrant une expérience bien plus intense que dans un match de football classique. Le titre promet de pousser l’action sur le terrain à un niveau supérieur grâce à un système de gameplay repensé, où chaque action – du dribble au tacle en passant par le blocage – peut être exécutée avec des techniques surhumaines, créant des séquences de jeu mémorables et des enchaînements visuellement impressionnants.

Avec Captain Tsubasa 2: World Fighters, les joueurs auront accès au plus grand roster de la série à ce jour : 22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 nouveaux mouvements spéciaux. Le jeu met en scène des affrontements tactiques et des scènes minutieusement animées sur le terrain, avec des équipes inédites issues du manga et des confrontations entre les personnages emblématiques de la série. L’action sur le terrain a été significativement améliorée, intégrant un nouveau système où les duels entre gardiens et tireurs permettent aux deux joueurs de vivre des moments de tension extrême avec des tirs et des arrêts spectaculaires inspirés directement de l’univers original. Le jeu propose également un mode histoire supervisé par Yoichi Takahashi, le créateur original de la série, avec un scénario inédit centré sur l’arc World Youth et une nouvelle route appelée NEW STARS ROUTE, permettant de jouer en tant que membre de l’équipe nationale japonaise.

Côté technique, Captain Tsubasa 2: World Fighters se distingue par ses animations soignées et ses cinématiques détaillées, offrant une immersion totale dans l’univers du football anime. La bande-son, composée par Tadayoshi Makino (SpinSolfa), qui avait déjà marqué les joueurs avec les musiques du précédent opus, revient avec plus de 80 nouvelles pistes énergiques, parfaitement adaptées à l’action intense des matchs. Les joueurs pourront ainsi vivre chaque affrontement sur le terrain au rythme d’une musique entraînante, renforçant l’aspect épique et spectaculaire du jeu. Le titre sortira également sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, avec une date de sortie au Japon fixée au 27 août 2026 et une sortie mondiale le lendemain, le 28 août.

Trois éditions seront disponibles à la précommande : la Standard Edition au prix de 59,99 $ / 54,99 £ / 69,99 € / 8 470 ¥, qui comprend uniquement le jeu. La Deluxe Edition, proposée à 79,99 $ / 74,99 £ / 89,99 € / 11 330 ¥, inclut le jeu ainsi qu’un Season Pass contenant six personnages jouables supplémentaires et des objets de personnalisation, dont des maillots. En bonus, cette édition offre une personnalisation de balle avec un ballon noir exclusif.

Enfin, l’Ultimate Edition, au tarif de 89,99 $ / 84,99 £ / 99,99 € / 12 430 ¥, regroupe le jeu, le Season Pass, cinq maillots alternatifs, trois personnalisations de ballon, deux célébrations de but, deux thèmes de menu principal et deux cartes de mouvement puissant à débloquer en avance.

Les précommandes de n’importe quelle édition incluent des bonus exclusifs : le 2026 Japan National Team & World Youth Jersey Set, qui offre deux tenues (le maillot de l’équipe nationale japonaise 2026 et le maillot de la Youth World Cup), un accès immédiat à l’équipe du Brésil Youth dès le début du jeu, ainsi que l’accès anticipé à deux pistes musicales : « Moete Hero -WORLD FIGHTERS Ver.-« et « Moete Hero -Youth Ver.-« . Le Season Pass de la Deluxe Edition et de l’Ultimate Edition se compose de trois packs de personnages jouables supplémentaires, tandis que l’édition ultime ajoute un ensemble de bonus incluant cinq maillots alternatifs, trois personnalisations de balle, deux célébrations de but, deux thèmes de menu principal et deux cartes de mouvement puissant. Bandai Namco a également confirmé que le jeu proposera un mode histoire original supervisé par Yoichi Takahashi, explorant de nouvelles intrigues parallèles à l’arc World Youth, ainsi que des scénarios inédits mettant en scène les équipes rivales dans leur quête de gloire.

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