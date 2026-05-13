Soverain, un jeu de tactique au tour par tour inspiré par des titres légendaires comme Final Fantasy Tactics et Fire Emblem, est actuellement en développement par une équipe indépendante. Le projet, porté par le studio à l’origine du financement participatif, vise une sortie sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année 2026, sous réserve de l’atteinte des objectifs de la campagne Kickstarter lancée pour soutenir son développement. En parallèle, des versions PC (Steam) et Steam Deck sont également prévues, tandis que des versions console supplémentaires pourraient voir le jour si les objectifs de financement étendus sont atteints.

Le jeu prend place dans un monde où la frontière entre le ciel et la terre a été effacée par un cataclysme survenu des millénaires plus tôt. Dans cette réalité, les Bohmaj, êtres célestes, furent contraints de vivre parmi les Selcans, peuple terrestre. Autrefois unis par la pluie bénie des dieux célestes, les deux peuples entretiennent désormais des relations marquées par la méfiance et les conflits, malgré une paix fragile maintenue sous l’influence de familles puissantes. L’intrigue s’articule autour de la mort soudaine de Samon Lenastie, seigneur d’Eracline, dont le plus jeune fils, Conor, refuse d’assumer le pouvoir. Accompagné de sa demi-sœur Selyse, il part à la recherche de son frère aîné, Belgram, disparu depuis une décennie, dans l’espoir de lui restituer la couronne. Ce voyage, initialement personnel, devient rapidement le catalyseur d’un conflit ancien entre les royaumes, révélant des tensions politiques et des enjeux bien plus vastes.

Soverain se distingue par un système de combat tactique au tour par tour exigeant, où la positionnement, l’anticipation et la gestion des unités priment sur la simple puissance brute. Chaque affrontement se déroule sur des cartes soigneusement conçues, avec des objectifs variés et des avantages de terrain qui influencent directement la stratégie. Le jeu introduit un système de flanking où attaquer un ennemi par derrière empêche toute contre-attaque, récompensant ainsi les joueurs pour leur planification tactique. L’environnement joue un rôle crucial : chaque carte possède un agencement unique, des caractéristiques de terrain distinctes, et des interactions dynamiques avec les affinités élémentaires des unités. Ces dernières, comme la Nature, l’Eau ou la Roche, modifient les statistiques des personnages en fonction des cases occupées, créant des conditions de bataille où l’adaptation constante est nécessaire. Certaines classes peuvent même altérer la météo en plein combat, transformant radicalement la dynamique des affrontements.

Le roster de classes, actuellement composé d’une dizaine d’options distinctes, offre des styles de jeu variés et évolutifs. Chaque classe possède des capacités uniques, des compétences passives et des mécaniques spécifiques, comme les Lanciers capables de transpercer plusieurs ennemis ou les Danseurs pouvant agir deux fois par tour. Les unités peuvent être personnalisées via un système d’équipement et d’améliorations, permettant aux joueurs de façonner chaque personnage selon leurs préférences stratégiques. Le jeu intègre également un système de relations entre personnages, où les affinités se renforcent au fil des missions, influençant à la fois le développement des personnages et le déroulement de l’histoire. Ces liens peuvent évoluer au point de débloquer des dialogues supplémentaires, des quêtes optionnelles ou même des synchronicités narratives, renforçant l’immersion et la rejouabilité.

La progression en dehors des combats s’articule autour d’un Base Camp, un hub central où le joueur gère son armée, recrute de nouvelles unités, améliore ses personnages, et développe des relations. Entre les missions, le joueur peut investir des ressources collectées (bois, métal, or) pour construire de nouveaux bâtiments, débloquer des options stratégiques ou approfondir les interactions avec les membres de son équipe. Ce système encourage une approche réfléchie de la préparation des batailles, tout en offrant une dimension de gestion et de personnalisation qui dépasse le cadre traditionnel du tactical RPG. Les missions principales s’accompagnent également de quêtes secondaires optionnelles, certaines proposant des mécaniques de jeu alternatives pour varier l’expérience.

L’histoire de Soverain est conçue pour être mature et nuancée, avec un récit riche en intrigues politiques, rebondissements et personnages moralement ambivalents. Le joueur incarne Conor, un jeune homme réticent à assumer le rôle de seigneur qui lui échoit, accompagné de Selyse, sa demi-sœur légitime mais marginalisée, dont la quête de reconnaissance passe par la maîtrise des arts martiaux. Leur périple les mène à travers un continent diversifié, où chaque région possède sa propre identité visuelle et atmosphérique. Le jeu met en scène une galerie de personnages complexes, comme Estienne, le Premier Ministre aux motivations ambiguës, Randor, seigneur d’une maison rivale déterminé à restaurer l’honneur de sa lignée par tous les moyens, ou encore Anna, héritière d’une maison alliée et amie d’enfance de Conor. Les Bohmaj, avec leur lien intrinsèque à la nature et leur capacité à générer la précieuse pluie, jouent un rôle clé dans l’équilibre du monde, tandis que les Selcans, divisés en familles influentes, naviguent entre tradition et modernité.

Le développement de Soverain, en cours depuis trois ans, a atteint un stade mature. Tous les systèmes de gameplay principaux sont implémentés, et les outils internes de développement ont été validés. Un nombre significatif de personnages ont été créés, incluant leurs animations de combat et capacités uniques, tandis que plusieurs niveaux sont déjà pleinement jouables, permettant d’affiner l’équilibre et la fluidité du jeu. Une démo est actuellement en phase finale de production et sera réservée aux contributeurs de la campagne Kickstarter, offrant un aperçu concret de l’expérience proposée.

La campagne Kickstarter, lancée pour financer la finalisation et le portage du jeu, propose plusieurs niveaux de contribution avec des récompenses variées. Le jeu sera disponible dès son lancement en anglais, français, portugais et chinois simplifié, avec la possibilité d’ajouter d’autres langues via des objectifs de financement étendus. Les contributeurs pourront également participer à la création de contenu, comme la conception d’armes, de personnages jouables ou de missions spéciales, renforçant ainsi leur implication dans le projet. Parmi les goodies exclusifs figurent une figurine artisanale de Selyse, limitée à trois exemplaires, un artbook retraçant les coulisses du développement, et la bande-son originale, composée pour accompagner les moments clés de l’aventure.