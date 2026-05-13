Garfield: Escape from Monday, développé par OSome Studio et édité par Microids, a été officiellement annoncé sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue le 24 septembre 2026. Le jeu, qui sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, s’inscrit dans la catégorie des plateformes 3D et plonge le joueur dans un univers inspiré de l’univers emblématique de Garfield.

L’histoire prend place lorsque Garfield, le chat paresseux le plus connu du monde, se retrouve plongé dans un cauchemar peuplé de légumes et de bonbons sans sucre. Ce rêve perturbant survient après que Jon lui ait fait consommer des lasagnes aux épinards, une recette inspirée par le Chef Monday. Pour se réveiller et retrouver le goût, Garfield doit explorer plusieurs mondes remplis d’ennemis et collecter un nombre important de lasagnes. Il peut compter sur l’aide de Jon, ainsi que de ses amis Odie, Arlene et Pookie, mais devra affronter les ennemis jurés de Garfield, Nermal et Squeak.

Le gameplay repose sur des mécaniques de plateforme classiques adaptées à l’univers félin. Le joueur peut sauter, grimper aux murs et se rouler en boule pour atterrir sur ses pattes, exploitant ainsi les réflexes naturels d’un chat. Garfield peut également incarner différents personnages grâce à des costumes offrant des compétences uniques : un costume de dindon pour voler, un costume de surfeur pour glisser sur l’eau, et un costume de cowboy pour utiliser un lasso. Ces transformations permettent d’aborder les niveaux de manière variée et d’accéder à de nouvelles zones.

L’aventure se déroule à travers trois mondes distincts, chacun composé de dizaines de niveaux où le joueur doit combattre des ennemis et collecter des lasagnes pour progresser. Ces dernières ne servent pas uniquement à la progression narrative, mais permettent également de restaurer le moral de Garfield et de décorer la maison de Jon avec divers objets surprenants. Plus le joueur collecte de collectibles, plus il peut personnaliser l’espace de vie de Jon, ajoutant une dimension de progression et de récompense visuelle au gameplay.