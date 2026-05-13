2K inaugure une nouvelle ère pour la WNBA et la conclusion climatique de la post-saison NBA avec le lancement de la Saison 7 de NBA® 2K26, qui débute ce vendredi 15 mai. Elle propose du nouveau contenu dans Ma CARRIÈRE, MyTEAM et The W. La joueuse en couverture Angel Reese occupe le devant de la scène alors que la saison régulière de la WNBA débute et que l’élite de la NBA continue de se battre pour une place en Finales NBA. Préparez-vous pour une nouvelle saison de récits et soyez à la hauteur de l’événement dans La Ville*, où les joueurs peuvent prouver qu’ils sont dignes de la gloire.

Les nouvelles récompenses et mises à jour incluent :

Ma CARRIÈRE : Alors qu’Angel Reese entame un nouveau chapitre avec le Dream d’Atlanta, les joueurs peuvent façonner leur propre narration, qu’il s’agisse de bâtir un héritage avec leur franchise d’origine ou d’écrire un nouveau chapitre ailleurs. La Saison 7 propose une multitude de nouveaux contenus avec des récompenses saisonnières incluant un Buggy des dunes au niveau 18, la mascotte des Cleveland Cavaliers « Moondog » au niveau 19, un Low Poly Baller au niveau 23, un Briseur de plafond +1 (Cap Breaker) au niveau 40, et plus encore.

: Alors qu’Angel Reese entame un nouveau chapitre avec le Dream d’Atlanta, les joueurs peuvent façonner leur propre narration, qu’il s’agisse de bâtir un héritage avec leur franchise d’origine ou d’écrire un nouveau chapitre ailleurs. La Saison 7 propose une multitude de nouveaux contenus avec des récompenses saisonnières incluant un Buggy des dunes au niveau 18, la mascotte des Cleveland Cavaliers « Moondog » au niveau 19, un Low Poly Baller au niveau 23, un Briseur de plafond +1 (Cap Breaker) au niveau 40, et plus encore. Le Parc : Rivet City Park, un classique remastérisé de NBA 2K16 où les meilleurs règnent en maîtres, fait son grand retour. Les joueurs et leur crew ont la chance de diriger le complexe industriel avec une série de victoires et de grimper dans le classement.

: Rivet City Park, un classique remastérisé de NBA 2K16 où les meilleurs règnent en maîtres, fait son grand retour. Les joueurs et leur crew ont la chance de diriger le complexe industriel avec une série de victoires et de grimper dans le classement. MyTEAM : Les étoiles s’alignent dans la Saison 7, avec des cartes Invincible, Matière Noire (Dark Matter) et 100 d’OVR disponibles pour dominer l’univers MyTEAM. Le pass de récompenses MyTEAM de cette saison inclut Angel Reese Invincible au niveau 1, une carte entraîneur Phil Jackson Matière Noire au niveau 28, Michael Jordan G.O.A.T. (AR/AF) au niveau 40, et plus encore.

: Les étoiles s’alignent dans la Saison 7, avec des cartes Invincible, Matière Noire (Dark Matter) et 100 d’OVR disponibles pour dominer l’univers MyTEAM. Le pass de récompenses MyTEAM de cette saison inclut Angel Reese Invincible au niveau 1, une carte entraîneur Phil Jackson Matière Noire au niveau 28, Michael Jordan G.O.A.T. (AR/AF) au niveau 40, et plus encore. The W Online** : L’attente est terminée et la saison régulière de la WNBA est là. Les fans peuvent célébrer le début d’une nouvelle saison avec des récompenses hebdomadaires incluant des hauts et des colliers pour les signes Gémeaux et Cancer, un casque de course W, et plus encore, ainsi que des récompenses saisonnières incluant un ballon Dream d’Atlanta, une carte Maillot du Dream d’Atlanta, 5 000 VC, et plus.

: L’attente est terminée et la saison régulière de la WNBA est là. Les fans peuvent célébrer le début d’une nouvelle saison avec des récompenses hebdomadaires incluant des hauts et des colliers pour les signes Gémeaux et Cancer, un casque de course W, et plus encore, ainsi que des récompenses saisonnières incluant un ballon Dream d’Atlanta, une carte Maillot du Dream d’Atlanta, 5 000 VC, et plus. Pass Pro et Pass Hall of Fame de la Saison 7*** : Le Pass Pro de la Saison 7 débloque 40 niveaux supplémentaires de contenu premium. Les récompenses automatiques incluent un masque Viper Cold Blooded, une tenue After Hours Premium, et une carte Stephen Curry 100 d’OVR. Les récompenses premium incluent un médaillon animé au niveau 6, un peignoir de boxe animé au niveau 20, la mascotte des Detroit Pistons « Hooper » au niveau 30, et une carte Michael Jordan G.O.A.T. Pass Pro (Meneur/Arrière) au niveau 40.

Pour tous les détails sur la Saison 7 de NBA 2K26, consultez le dernier Courtside Report. NBA 2K26 est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Nintendo Switch 2 et PC via Steam.