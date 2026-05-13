NIS America a annoncé le report de la version Nintendo Switch 2 de Starbites, sans pour l’instant communiquer de nouvelle date de sortie. L’éditeur précise que des informations supplémentaires seront partagées ultérieurement concernant le calendrier définitif de la version Switch 2. En revanche, le jeu conservera sa date de lancement initiale sur les autres plateformes, prévue pour le 21 mai 2026. Une démo jouable est actuellement en développement pour PC et consoles, permettant aux joueurs de découvrir une partie de l’expérience avant la sortie officielle.

NIS America et IKINAGAMES Co., Ltd. ont annoncé leur partenariat pour la publication de Starbites, un nouveau RPG dont l’action se déroule sur la planète Bitter, un monde désertique marqué par les séquelles d’une guerre interstellaire. Le joueur incarne Lukida, une jeune salvager qui tente de quitter cette planète pour rejoindre les étoiles. Son projet d’évasion est interrompu par une attaque surprise d’un robot géant, déclenchant une série d’événements qui modifieront à jamais sa vie et celle de Bitter. L’intrigue s’articule autour d’une quête de vérité enfouie sous les dunes depuis quarante-cinq ans, mêlant exploration, narration et révélations sur le passé de la planète.

Le jeu propose une exploration de l’environnement désertique de Bitter à bord de véhicules motorisés appelés Motorbots, chacun adapté à la personnalité et au style de combat d’un personnage. Lukida, par exemple, utilise un robot équipé d’un lance-pierre, tandis qu’un autre personnage, Gwendoll, pilote un hoverbike aux caractéristiques distinctes. Ces véhicules servent non seulement de moyen de transport, mais aussi de plateformes de combat personnalisables, permettant d’équiper des armes et des améliorations adaptées aux défis rencontrés dans le désert.

Le système de combat repose sur un gameplay au tour par tour, décrit comme facile à prendre en main tout en offrant une profondeur stratégique. Le joueur doit identifier les faiblesses des ennemis pour les exploiter via une mécanique appelée Fracture, qui permet de briser leurs défenses et d’infliger des dégâts supplémentaires. Une autre fonctionnalité, Driver’s High, autorise à enchaîner les actions pour obtenir des tours supplémentaires, ajoutant une dimension tactique aux affrontements. Le développement de la partie s’appuie sur une progression d’équipe, avec la possibilité de recruter des alliés et d’équiper les Motorbots de matériel adapté aux besoins des missions.

L’univers de Starbites est marqué par des thèmes narratifs centrés sur le regret, la vengeance et le pardon, explorés à travers une histoire où chaque choix peut influencer le déroulement des événements. Les secrets enfouis sous les dunes de Bitter jouent un rôle central dans l’intrigue, invitant le joueur à découvrir les vérités cachées derrière les apparences. L’expérience promet une immersion dans un monde ouvert désertique, où l’exploration et les combats tactiques s’entremêlent pour offrir une aventure RPG complète.

Côté technique, Starbites sera disponible dès le 21 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam.