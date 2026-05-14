Kadokawa a récemment réaffirmé que deux des titres les plus attendus pour la Nintendo Switch 2, Elden Ring: Tarnished Edition et The Duskbloods, seront bien disponibles sur la console en 2026. Cette confirmation intervient alors que l’attente autour de ces portages s’était intensifiée, notamment pour Elden Ring dont le développement avait nécessité des ajustements supplémentaires avant sa finalisation.

Lors de la publication de ses derniers résultats financiers, Kadokawa a évoqué ses projets en cours pour les années à venir. Parmi les annonces, la société a précisé que plusieurs titres étaient en développement pour les consoles, dont deux des plus importants pour la Switch 2. Bien que les dates de sortie exactes de ces deux jeux n’aient pas encore été communiquées, Kadokawa a confirmé sans ambiguïté leur arrivée sur la plateforme avant la fin de l’année 2026.

Kadokawa, qui supervise notamment FromSoftware, n’a pas encore dévoilé de calendrier précis pour Elden Ring: Tarnished Edition et The Duskbloods. Les joueurs devront donc patienter pour connaître les dates exactes de sortie, même si l’engagement de l’éditeur laisse entrevoir une disponibilité dans les délais annoncés. Les deux titres représentent des ajouts majeurs au catalogue de la Switch 2, renforçant son attrait auprès des possesseurs de la nouvelle console de Nintendo.

Cette réaffirmation s’inscrit dans un contexte plus large où Kadokawa, maison mère de plusieurs studios influents comme FromSoftware, Acquire, Spike Chunsoft et Gotcha Gotcha Games, a révélé travailler sur un total de vingt-sept jeux en développement pour les consoles.