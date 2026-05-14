Nicalis et Pikii, en collaboration avec le studio coréen ABShot, ont officiellement annoncé l’arrivée du jeu de tir roguelike IRA sur Nintendo Switch 2, disponible via le Nintendo eShop durant l’été 2026. Cette annonce fait suite à une première version en accès anticipé sur PC en août 2021, suivie d’une sortie complète sur Steam, Epic Games Store et GOG en octobre 2023.

Dans IRA, les joueurs incarnent Yeon, une jeune fille qui doit affronter les forces du Chaos en s’appuyant sur le pouvoir d’un dieu ancien et de ses apôtres. La quête principale consiste à retrouver les fragments dispersés du cristal Ira, seul moyen de vaincre le Chaos et de rétablir la paix dans le monde. Le gameplay repose principalement sur l’utilisation d’arcs, avec plus de 166 modèles différents disponibles, et permet de collecter divers power-ups aux effets actifs et passifs.

Développé par ABShot en partenariat avec Nicalis, IRA se distingue par son approche unique mêlant inspiration anime et mécaniques de shooter, avec des niveaux générés procéduralement et des drops d’armes aléatoires garantissant une expérience différente à chaque partie. L’élément central du jeu réside dans les motifs hypnotiques des attaques de type bullet hell des ennemis et des boss, dont les projectiles varient en type de mouvement, fréquence, apparence visuelle, vitesse, taille, effets et puissance destructrice. Pour survivre, le joueur doit analyser rapidement la géométrie complexe de ces attaques, identifier les brèves fenêtres de sécurité entre les salves et riposter avant d’être submergé.

L’univers d’IRA s’inscrit dans un cadre fantasy influencé par l’Orient, où se mêlent une esthétique éthérée et des dangers persistants. Le jeu propose un système de progression où le joueur peut choisir trois « perks » (améliorations) à chaque niveau, tout en accumulant jusqu’à 150 reliques offrant des bonus passifs. Les combinaisons entre les 166 arcs disponibles et ces reliques génèrent 43 synergies distinctes, enrichissant la personnalisation des parties. Cinq Apôtres peuvent également être invoqués pour des compétences ultimes et des avantages passifs, ajoutant une couche stratégique supplémentaire.

Les cartes, générées procéduralement, s’étendent sur plus de six stages différents, chacun présentant des défis adaptés à la progression du joueur. Les affrontements contre les boss se caractérisent par des motifs de projectiles particulièrement retors, exigeant une maîtrise précise des mécaniques de jeu et une capacité à anticiper les schémas d’attaque pour survivre. L’équilibre entre exploration, gestion des ressources et combat en temps réel constitue le cœur de l’expérience proposée par IRA, qui mise sur la répétition et l’adaptation pour offrir une rejouabilité élevée.