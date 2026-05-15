LEGO 2K Drive sera retiré des principales plateformes digitales à partir du 19 mai 2026, selon des annonces visibles sur Steam, l’Epic Games Store, le PlayStation Store et le Xbox Store. Les pages de vente de ces plateformes indiquent désormais que le jeu ne sera plus disponible à l’achat numérique à compter de cette date. Bien que la page du Nintendo eShop ne reflète pas encore cette information, il est probable que le jeu soit également retiré de la boutique en ligne de Nintendo dans les prochains jours. Les serveurs en ligne du jeu, quant à eux, resteront actifs jusqu’au 31 mai 2027, date à laquelle toutes les fonctionnalités nécessitant une connexion seront désactivées.

À l’heure actuelle, LEGO 2K Drive est proposé au prix de 19,99 € sur le Nintendo eShop. Aucune communication officielle de la part de 2K Games n’a été publiée concernant les raisons de ce retrait, mais plusieurs observateurs évoquent la possible expiration de licences liées aux véhicules présents dans le jeu, ceux-ci étant issus de marques licenciées. Les joueurs ayant déjà acheté le jeu numériquement ou physiquement ne perdront pas l’accès au jeu après cette date, et les copies physiques continueront d’être disponibles sur le marché.

LEGO 2K Drive propose un monde ouvert nommé Bricklandia, où les joueurs peuvent explorer des environnements variés comme les déserts du comté de Big Butte, les cours d’eau de Prospecto Valley ou les paysages de Turbo Acres. Le jeu permet de construire et modifier des véhicules brique par brique, de participer à des courses en mode histoire, des défis contre la montre ou des tournois, et de s’affronter en ligne ou en écran partagé. Le contenu bonus est lié au compte Nintendo utilisé lors de l’achat.