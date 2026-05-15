Nintendo a publié une mise à jour logicielle pour Tomodachi Life : Une vie de rêve sur Nintendo Switch, portant le jeu à la version 1.0.2. Cette version se concentre principalement sur la correction de divers bugs et problèmes de gameplay identifiés après le lancement, incluant des correctifs importants pour éviter toute corruption potentielle des données de sauvegarde. Les notes de patch complètes ont été rendues publiques par l’éditeur.

La dernière mise à jour, référencée sous le numéro de version 1.0.2, est sortie le 14 mai 2026. Parmi les problèmes corrigés figurent plusieurs situations où le jeu pouvait ne plus progresser après certaines actions réalisées par le joueur. Par exemple, après avoir développé son île, il arrivait que le jeu ne puisse plus avancer. De même, lorsque le joueur modifiait l’extérieur d’une maison construite à l’aide de l’outil Palette House, le jeu pouvait également se bloquer. D’autres corrections concernent des erreurs d’affichage lors de la sauvegarde après une confession réussie entre deux personnages Mii, entraînant un message indiquant une corruption des données et empêchant l’enregistrement. Un problème similaire survenait lorsque plusieurs personnages Mii vivaient ensemble et que le joueur tentait de sauvegarder, affichant également un message de corruption des données.

Un bug rare provoquant l’arrêt du jeu lors des transitions entre scènes a également été résolu. La mise à jour corrige aussi une erreur permettant de stocker la fontaine à souhaits via l’Island Builder sans pouvoir ensuite la replacer sur l’île, empêchant ainsi l’octroi des souhaits. Un autre correctif concerne la disparition de l’attirance d’un personnage Mii pour un autre après un échec de réconciliation après une dispute. Un problème où un personnage Mii ne se sentait pas mieux malgré l’épuisement de sa tristesse a également été réglé. Le jeu permettait auparavant d’envoyer et de recevoir des objets en jeu local, mais cette fonctionnalité était inopérante. Ce bug a été corrigé.

Enfin, une incohérence graphique a été rectifiée : l’image du sucre planeur utilisée pour représenter le trésor était incorrectement celle de l’écureuil volant du Sud. L’image a été remplacée par la bonne représentation.

D’autres problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu globale. Cette mise à jour intervient après la première mise à jour du jeu, sortie en avril, référencée sous le numéro 1.0.1. La version démo a également bénéficié de correctifs.

Dernière mise à jour : Ver. 1.0.2 (publiée le 14 mai 2026)

Corrections de bugs