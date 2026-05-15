Flying Rat Studios a annoncé Pit Panic, un roguelike 2D platformer qui arrivera sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series et PC (via Steam, Epic Games Store et GOG) au cours du mois de juillet 2026. Le titre, dont la date exacte de sortie sera communiquée ultérieurement, met en scène un archéologue en quête de trésors dans un temple aztèque en train de s’effondrer, avec pour objectif de remonter à la surface tout en affrontant des boss et en résolvant des énigmes environnementales.

Le jeu se distingue par un gameplay axé sur la vitesse et la prise de décision rapide, où le joueur doit creuser des passages, escalader et éviter des pièges mortels. Le crochet, arme centrale du titre, sert à la fois d’outil de progression, de moyen de déplacement et d’instrument pour interagir avec l’environnement. Celui-ci permet de transformer des éléments comme le sable en verre, la gelée en feu ou d’utiliser des ponts comme armes, tout en maîtrisant des mouvements physiques pour esquiver les dangers. La mécanique de sacrifice de santé contre des pouvoirs divins ajoute une couche stratégique supplémentaire pour échapper à l’effondrement progressif du temple.

L’expérience repose sur plus de 1 000 niveaux entièrement conçus à la main, répartis dans quatre biomes distincts aux styles visuels, ennemis et énigmes uniques. Chaque partie propose une exploration différente, avec la possibilité pour les joueurs de créer leurs propres niveaux afin de mettre à l’épreuve les autres aventuriers. Une fois la sortie du temple réussie, le mode compétitif prend le relais : les joueurs peuvent comparer leurs performances, battre les meilleurs temps d’autres participants et participer à des défis quotidiens pour remporter des récompenses exclusives.