Stormind Games a dévoilé de nouveaux détails sur Remothered : Red Nun’s Legacy, le troisième volet de la série culte de survival horror, qui conclura l’histoire des deux premiers opus. Le jeu sortira plus tard en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC, offrant une expérience horrifique immersive et une conclusion épique à la saga.

Remothered : Red Nun’s Legacy s’inspire du Giallo, un sous-genre italien de films d’horreur psychologique et visuellement stylisé, pour créer une atmosphère oppressante et mystérieuse. Les joueurs incarneront Susan, une mère en quête de vérité après la disparition de sa fille, qui se retrouve piégée dans un couvent sombre et décadent, berceau du mythe de la Red Nun. L’histoire explore des thèmes comme la mémoire, l’obsession et la folie, avec une narration riche et des révélations troublantes.

Le jeu propose un mélange de survival horror, d’infiltration et d’horreur psychologique, avec des mécaniques innovantes :

Survie face aux Stalkers : Éviter ou combattre des ennemis mortels dans un environnement labyrinthique.

: Éviter ou combattre des ennemis mortels dans un environnement labyrinthique. Pouvoirs d’hypnose : Utiliser des capacités psychiques pour lire les objets , révéler des souvenirs oubliés, découvrir des passages secrets et manipuler l’environnement.

: Utiliser des capacités psychiques pour , révéler des souvenirs oubliés, découvrir des passages secrets et manipuler l’environnement. Exploration détaillée : Trouver des indices, résoudre des énigmes et progresser dans un monde riche en détails.

: Trouver des indices, résoudre des énigmes et progresser dans un monde riche en détails. Hommage au survival horror classique : Une expérience en vue à la troisième personne, avec une atmosphère rappelant les grands titres du genre.

Une distribution vocale prestigieuse

Stormind Games a révélé une équipe de doublage exceptionnelle, avec :