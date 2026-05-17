Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen / bon en anglais est nécessaire pour jouer à Everwarder.

Le tower defense est un genre contradictoire. À la fois adoré par de nombreux joueurs pour son accessibilité et sa simplicité, c’est aussi un genre niche, souvent laissé à quelques développeurs indépendants émergents. Everwarder est la première œuvre de qLate, un ukrainien si indépendant qu’entre deux vidéos pour présenter son jeu, sa chaîne YouTube dispose d’une vidéo d’un séminaire de volley-ball… Que nous donne ce titre, disponible depuis le 29 janvier 2026 au prix de neuf euros sur l’ eShop ?

Everwarder est un tower defense roguelite dont le concept est simple. Nous avons un cristal, placé au centre de la carte, et nous allons devoir le défendre pour gagner la partie. Cependant, là où le titre se démarque de la production actuelle, c’est que le jeu ne nous amène pas à défendre, mais plutôt à attaquer.

La carte sur laquelle nous débarquons est régie par les ombres. Nous avons deux ressources principales à gérer qui nous permettent de poser deux types de tour différentes. D’un côté, il y a les tours qui détruisent les murs. En détruisant un mur, nous révélons aussi un ennemi : nous sommes donc responsables du nombre d’adversaires à tuer.

De l’autre, il y a les tours qui détruisent les ennemis. Le boomerang lance un projectile qui revient vers lui alors que le mage lance une forte attaque de zone. Chaque unité possède un type qui le rend plus ou moins fort face à une unité. Les violets font plus de dégâts aux bleus qui font plus de dégâts aux rouges qui font plus de dégâts aux violets.

Finalement, nous contrôlons une sorte de boule de lumière qui peut détruire les murs par elle-même et qui est la seule capable de détruire les murs remplis de cristaux. Avec les cristaux, nous pouvons améliorer nos unités en leur offrant des talents divers et variés, comme la capacité de faire des coups critiques ou de brûler les ennemis.

Chaque partie s’articule à peu près de la même manière. Au début, nous creusons dans un seul coin, histoire de rassembler les ennemis qui ne viendront que d’un côté. Ensuite, une fois un peu mieux installés, nous creuserons un peu partout afin d’agrandir nos revenus (tuer un ennemi ou creuser rapporte des ressources). Et à la fin, nous améliorerons toutes nos unités offensives et les placerons sur le chemin du boss. Le boss est caché dans la carte, et c’est nous qui décidons du moment où il va arriver.

Les unités offensives ne peuvent être placées qu’autour de notre cristal, et les unités qui creusent doivent être reliées les unes aux autres pour qu’elles soient fonctionnelles. Le placement, même s’il n’est pas si important, a quand même un rôle à ne pas négliger.

Nous gagnons de l’argent à chaque partie. Cet argent permet d’améliorer nos unités, d’acheter des améliorations, mais aussi d’acheter des améliorations pour les cristaux (les bonus en cours de partie).

Everwarder avait un potentiel intéressant, il a les ingrédients qu’il faut pour être un très bon tower defense, mais malheureusement, ces ingrédients ne sont pas mis dans le bon ordre, ce qui donne un résultat décevant qui manque de rythme.

Le jeu a un concept vraiment intéressant dans lequel nous déterminons par nos actions quand les ennemis arrivent. Il apporte une proposition vraiment intéressante où nous sommes les seuls maîtres du tempo de la partie.